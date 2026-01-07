„Mi-a spus că este atât de neprezidențial, iar eu i-am răspuns că, totuși, am devenit președinte”, a relatat Trump, potrivit Fox News.

Mai mult, liderul de la Casa Albă a afirmat că Prima Doamnă urăște momentul în care îl vede făcând celebra mișcare de dans pe ritmul piesei „YMCA” a trupei Village People. De altfel, chiar la finalul speech-ului susținut marți, la o reuniune a republicanilor din Camera Reprezentanților, Trump și-a făcut din nou celebrul număr de dans, devenit un adevărat element de spectacol pentru susținători.

Spațiul virtual a fost inundat în ultimele zile de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Donald Trump și Nicolás Maduro apar dansând împreună pe cele mai diverse stiluri — de la salsa și merengue, până la hip-hop sau dansuri de nuntă. Fenomenul a explodat după capturarea lui Maduro, liderul venezuelean fiind cunoscut pentru momentele sale coregrafice și pentru parodiile la adresa stilului de dans al lui Trump.

