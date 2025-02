”Vineri, a venit la Primăria Slatina un om necăjit căruia îi decedase cineva din familie și căruia, fiul adiminstratorului cimitirului i-a spus, cel care își bate joc de un oraș întreg de ani de zile, i-a spus că din dipoziția primarului nu se mai fac înmormântări sâmbăta și duminica”, a transmis primarul Mario De Mezzo, pe Facebook.

Edilul a mers să îi ceară explicații administratorului cimitirului, însă s-a lovit de atitudinea indiferentă a acestuia.

”Prin lege aveți obligația să vă asigurați că sunteți aici și sâmbăta și duminica. Programul este de la 07:00 la 20:00 sau de la 08:00 la 17:00. Este o problemă foarte importantă. Dumneavoastră refuzați să faceți înmormântări în oraș”, a mai spus edilu.

Primarul municipiului Slatina a făcut, în direct, la Realitatea PLUS, o serie de acuzații grave la adresa șefului cimitirului, despre care a spus că este un fost pușcăriaș.

”Administrațiile trecute au considerat oportun ca unicul cimitir municipal să îl dea în administrare privată, iar cel pe care îl vedeți în imagini este un fost pușcăriaș pentru evaziune fiscală. Ăsta este adevărul istoric! Poate fi demonstrat cu sentințe judecătorești și cu timp executat în penitenciar. Acest om a ajuns să facă legea în cimitirul public al municipiului Slatina, pentru că fostele administrații corupte au găsit de cuviință să îi dea lui în administrare cimitirul. Este de o lipsă de umanitate incredibilă, omul este de un cinism infernal. Eu am făcut promisiunea asta în campanie, că cimitirul se va întoarce în administrarea primăriei, pentru că este normal ca cimitirul public să fie al municipalității, nu al unui fost pușcăriaș”, a afirmat Mario De Mezzo, la Realitatea Plus.

Întrebat ce șanse sunt ca cimitirul să se întoarcă în administrarea municipalității, primarul a răspuns: ”Se va întâmpla! El are acest tupeu și argoganță pentru că știe că are în spate un contract beton și are o casă de avocatură extrem de influentă la nivel național care îl reprezintă. Nu mă tem nici de corupția lui, nici de casele lui de avocatură, oamenii sunt în spatele meu. 85.000 de oameni din Slatina își doresc ca cimitrul să se întoarcă în administrarea orașului. Nu mă voi opri până când acest lucru nu se va întâmpla”.