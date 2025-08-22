Scandal pe Pilonul 2, reziștii sar la gâtul premierului. Năsui: ”Sunt bulversat de toate minciunile pe care le zice Bolojan”

Reziștii au uitat că sunt în Guvern și critică măsurile lui Bolojan. FOTO: Facebok
Reziștii au uitat că sunt în Guvern și critică măsurile lui Bolojan. Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că argumentele invocate de premier pentru a justifica blocarea accesului românilor la Pilonul 2 de pensii sunt doar niște minciuni. Mai mult, Năsui a declarat că acest demers nu face parte din obligațiile formulate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

”Sunt pur și simplu bulversat de toate neadevărurile spuse de domnul Ilie Bolojan. Deci, în primul rând, nu este o cerință OECD să limitezi banii pe care îi iau oamenii din propriul lor fond de pensii, din Pilonul 2

Multe țări din OECD nu au astfel de limitare, ce te obligă OECD să faci este să ai o legislație, o lege care să prevadă modalitățile, dar nu te obligă să blochezi la o anumită sumă, asta este o minciună. 

Apoi, iarăși, este un neadevăr că ar fi o problemă că s-ar destabiliza sistemul dacă oamenii își retrag banii. Nu doar eu spun asta, au spus-o inclusiv administratorii fondurilor de pensii. 

Fondurile de pensii nu sunt companii de asigurări să nu știi când vine un eveniment asigurat, un cutremur, o calamitate și să ai atunci niște pagube de plătit. Nu sunt bănci care să aibă conturi curente și nu știu când, câți oameni o să își ia banii din conturi. 

Sunt companii care știu foarte bine când vine vârsta pensionării, știu vârsta deponenților, știu când să își pregătească banii pentru retragere, deci este un neadevăr”, a declarat Claudiu Năsui. 