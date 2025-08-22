”Sunt pur și simplu bulversat de toate neadevărurile spuse de domnul Ilie Bolojan. Deci, în primul rând, nu este o cerință OECD să limitezi banii pe care îi iau oamenii din propriul lor fond de pensii, din Pilonul 2.

Multe țări din OECD nu au astfel de limitare, ce te obligă OECD să faci este să ai o legislație, o lege care să prevadă modalitățile, dar nu te obligă să blochezi la o anumită sumă, asta este o minciună.

Apoi, iarăși, este un neadevăr că ar fi o problemă că s-ar destabiliza sistemul dacă oamenii își retrag banii. Nu doar eu spun asta, au spus-o inclusiv administratorii fondurilor de pensii.

Fondurile de pensii nu sunt companii de asigurări să nu știi când vine un eveniment asigurat, un cutremur, o calamitate și să ai atunci niște pagube de plătit. Nu sunt bănci care să aibă conturi curente și nu știu când, câți oameni o să își ia banii din conturi.

Sunt companii care știu foarte bine când vine vârsta pensionării, știu vârsta deponenților, știu când să își pregătească banii pentru retragere, deci este un neadevăr”, a declarat Claudiu Năsui.