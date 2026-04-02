Scandal monstu în Mureș. Polițist lovit în cap, în timp ce încerca să aplaneze un conflict. Agresorul a fost împușcat în picior

Un incident deosebit de grav a avut loc, joi, conflict într-o comună din judeţul Mureş. Un poliţist care aplana un conflict a fost lovit în cap de un tânăr de 22 de ani cu un obiect contondent. Colegii agentului au folosit armamentul din dotare, tânărul fiind rănit în picior. Acesta a fost transportat cu un elicopter SMURD la spital pentru îngrijiri.

”La data de 2 aprilie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Brâncoveneşti au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la faptul că, la o locuinţă din comuna Vătava, are loc un conflict între doi tineri. Un echipaj de poliţie s-a deplasat de urgenţă la faţa locului, iar, la un moment dat, unul dintre poliţişti, în timp ce lua măsurile de aplanare care se impuneau la acel moment, a fost lovit cu un obiect contondent în zona capului de către o altă persoană aflată la faţa locului, un tânăr de 22 de ani”, a anunțat IPJ Mureş.

Potrivit reprezentanților instituției, în acest context, a fost efectuat uz de armă, tânarul în cauză fiind rănit în zona piciorului.

”Ulterior, acesta a fost preluat de un elicopter SMURD, în vederea transportării la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, starea lui fiind stabilă.

Advertising

Advertising

De asemenea, agentul de poliţie rănit a fost transportat, de către un echipaj SMURD, la spital, pentru îngrijiri specifice”, au mai spus oamenii legii.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, fiind efectuate totodată activităti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc folosirea armamentului.