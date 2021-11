Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii în primul Cabinet PNL din 2020, a atacat-o pe Gabriela Firea la audierea sa ca viitor ministru propus de PSD la proaspătul înființat minister al Familiei.

„Ca să vedeți ce ironie, președintele Klaus Iohannis vă va numi tocmai pe dumneavoastră ministru, în Guvern, la Ministerul Familiei înființat special pentru dumneavostră. Tocmai pe dumneavoastră, care ați spus că o familie nu este normală dacă nu are copii”, a comentat Violeta Alexandru la audierea Gabrielei Firea, în comisiile de muncă reunite din Parlament.

În urmă cu 7 ani, în campania prezidențială pentru primul mandat la Cotroceni al lui Klaus Iohannis, Gabriela Firea l-a atacat pe viitorul șef al statului pe motiv că nu are copii și că îl preocupă mai mult investițiile decât educația copiilor. Firea era la acea dată purtător de cuvânt al campaniei prezidentiale a PSD, propus atunci pentru cea mai înaltă funcție fiind Victor Ponta. În prezent, Gabriela Firea este propusă la un nou minister - al Familiei, iar Klaus Iohannis a lansat un proiect național „România Educată”, criticat de foarte mulți specialiști ca fiind lipsit de strategie și consistență.

„Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist inseamna nu doar a fi casatorit, ci si a avea copii... Nu esti un om complet fara sa cresti un copil. Și consider ca mai ales acea afirmatie pe care a facut-o, sa spunem din greseala, dar ea ramane in spatiul public, si anume, ca neinvestind in educatia copiilor a investit in imobiliare, dl. Iohannis practic a spus ceea ce gandea, ca, intr-un fel, pune mai mult pret pe investitia in imobiliare decat in educatia copiilor. Victor Ponta este un bun familist, este casatorit, are un baiat, Andrei, are o fetita, Irina, si sunt convinsa ca-si mai doresc Daciana si Victor copii si eu le urez, ca mama deja a trei copilasi, sa mai aiba", declara Gabriela Firea pe 8 octombrie 2014.