Ilie Bolojan nu renunță la taxele puse mamelor și veteranilor de război, chiar dacă PSD a cerut acest lucru constant.

„Dacă vrem să ne însănătoșim ca țară, unul din lucrurile importante este să facem ordine în finanțele publice. Un aspect de ordine în finanțele publice ține de eliminarea a cât mai multe scutiri și excepții

Toate discuțiile despre o categorie sau alta sună bine. Dar când te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale

Țara aceasta nu poate cheltui mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc”, a spus Ilie Bolojan în cadrul unui interviu la TVR.

Bolojan se contrazice la câteva ore după ce a anunțat că vârsta de pensionare va crește. Guvernul explică ce a vrut să spună premierul

Liderul senatorilor PNL a declarat inițial că proiectul pe care își dorește să-l adopte Bolojan este corect, însă ulterior, la câteva ore de la declarațiile făcute, acesta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, în care se dezice de propunerea prim-ministrului ca mamele să fie bune de plata CASS.

„Este un proiect corect, o să-l susținem. A fost o greșeală în momentul în care lucrezi pe repede înainte. A fost sărită povestea asta. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor. A fost o eroare în actul normativ și nu a mai putut fi remediată la momentul respectiv; a trecut prin asumare. Urmează să o remedieze.

Nu e în regulă ca mămica să plătească CASS în contextul actual. În momentul în care am sta extrem de bine, în contextul în care am avea un șomaj foarte mic, iar salariul mediu din România ar fi în primele trei din Europa, da, atunci ai putea să pui mămica să plătească CASS”, a declarat Relu Fenechiu.

