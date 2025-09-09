"Avem un concediu de maternitate de 2 ani, în România. Este un lucru bun. În Germania este de 1 an de zile. Am avut o plată a salariului pe perioada concediului de 85%. În Germania este de 65%.

Totuși, trebuie să vedem care este capacitatea noastră de a susține anumite proiecte și în condițiile în care noi nu avem bani de funcționare. Gândiți-vă că, pentru a putea funcționa, la fiecare 3 lei pe care îi cheltuim, 1 leu este luat împrumut.

Sunt foarte rezervat să împrăștii bani pe care nu îi am, să promit niște bani pe care nu îi am, pe care știu că trebuie să îi iau împrumut sau să pun o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineață până seara, trage din greu, și pentru care îi pun niște impozite suplimentare", a declarat Bolojan.