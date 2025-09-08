”Împreună cu colegii mei de la Senat şi cu colegii de la Camera Deputaţilor, aşa cum am anunţat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, şi anume la CASS pentru pensionari, pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează bineînţeles mamelor”, a anunţat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Grindeanu a subliniat că PSD, fiind un partid de stânga într-o coaliţie de dreapta, aceste lucruri sunt importante.

”Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2. Nefiind adoptate şi nefiind acceptate de restul colegilor, noi înţelegem să nu renunţăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1”, a subliniat liderul PSD. Senatoarea Victoria Stoiciu a spus că primul proiect este un proiect de modificare a Codului Fiscal şi a legii sănătăţii, care practic revine la situaţia de dinainte de pachetul 1, în care mamele aflate în concediu de creştere a copilului erau exceptate de la plata contribuţiei pentru sănătate.

”Considerăm că este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei dreptăţi care s-a făcut femeilor, în condiţiile în care vorbim de persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică şi a stării de sănătate şi, doi, în condiţiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din pachetul 1 va duce şi la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar şi la o scădere a natalităţii, dacă este menţinută. Menţionez că 30% din mamele aflate în concediul de creştere a copilului au o îndemnizaţie în jur de 1.600 de lei”, a menţionat Stoiciu. Senatoarea PSD a arătat că premierul Ilie Bolojan a spus că e puţin 10%, 160 de lei.

”Este puţin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeţi-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul la aproximativ 150 de scutece pentru bebeluşi. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în pachetul 1”, a mai spus Victoria Stoiciu.

Deputatul Marius Constantin Budăi a declarat, la rândul lui, că al doilea proiect de act normativ pe care l-au pregătit se referă la veteranii de război.

”Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, şi repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război şi 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuţie. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi, PSD, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, am solicitat în cadrul coaliţiei, atât la pachetul 1 cât şi la pachetul 2 de măsuri”, a subliniat Budăi.

Social-democrații nu se opresc însă aici. Potrivit fostului ministru al Muncii, PSD urmează să vină și cu al treilea proiect de act normativ pe care o să-l depună imediat după ce procedura legislativă privind legile din pachetul 2 de măsuri se va finaliza ca să nu existe paralelism legislativ şi să nu cadă la Curtea Constituțională.