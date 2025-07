Dispozitivul, ascuns într-o pungă, era amplasat lângă catedră, conform plângerii depuse la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), au reclamat că profesoara Geta Pavel, conferențiar doctor la disciplina Fiziologie, ar bloca toate apelurile cu ajutorul acestui echipament. În plângerea lor se menționează inclusiv faptul că nici apelurile urgente la 112 nu mai puteau fi efectuate.

Universitatea a demarat o anchetă internă în acest sens, în timp ce autoritățile de poliție investighează și ele cazul.

Unul dintre studenți a povestit pentru ziaruldeiasi.ro cum, pe 10 iulie 2025, a încercat fără succes să o contacteze pe mama sa grav bolnavă, aflată în îngrijire la domiciliu. La început a crezut că problema vine de la telefonul său, dar și colegii săi nu aveau semnal în acea zi.

„Chiar eu, în calitate de student, am fost victima directă a acestui abuz: în data de 10.07.2025, în timp ce mă aflam în clădirea facultății, nu am putut să-mi contactez mama, grav bolnavă, căreia i se făcuse rău acasă. M-am panicat, am încercat de mai multe ori să o sun, fără rezultat. Nimeni nu avea semnal pe niciun operator. I s-a făcut rău cuiva și nu puteau să sune la ambulanță”, a declarat acesta.

Prof. univ. dr. Mihai Mareș, decanul facultății, a confirmat pentru presa locală că „din spusele celor de la ANCOM, da, asta s-a întâmplat”. Totodată, el a precizat că doamna profesor este în concediu. „Conform legii, a fost numită o comisie de cercetare disciplinară care va audia studenții și cadrul didactic respectiv, urmând să trimită conducerii universității un punct de vedere”, a mai adăugat decanul.

Contactată de Ziarul de Iași, profesoara Geta Pavel nu a oferit niciun comentariu până în prezent în legătură cu situația reclamată.

Incidentul nu ar fi izolat – un obicei de mai mulți ani

Conform studenților, aceștia susțin că profesoara ar folosi acest dispozitiv încă din ianuarie 2022, iar metoda ar fi aplicată la fiecare examen, test sau restanță.

Un martor a povestit faptul că echipamentul de bruiaj era plasat într-o pungă de cadou. Sala de examen era situată chiar deasupra antenelor GSM ale operatorilor de telefonie mobilă, iar antenele dispozitivului ieșeau din pungă, vizibile. „Nu mai țin minte ce culoare avea punga. Vineri, reprezentanții ANCOM au venit în timpul examenului, dar doamna doctor i-a alungat țipând, spunând să iasă pentru că este în examen. Când s-au întors însoțiți de domnul decan, doamna nu a mai fost găsită”, a relatat studentul.

În România, folosirea echipamentelor de bruiaj neautorizate este ilegală, fiind pedepsită conform articolului 362 din Codul Penal, care reglementează perturbarea comunicațiilor electronice. Această infracțiune poate fi sancționată cu închisoare de la 1 la 5 ani.

