Potrivit unui raport publicat vineri, 22 august, de CNBC și citat de „Politico”, Tulsi Gabbard ar fi transmis o circulară internă confidențială prin care interzice tuturor agențiilor de informații americane să împărtășească detaliile privind negocierile legate de războiul din Ucraina, atât cu alte servicii naționale, cât și cu națiunile din alianța „Five Eyes”. Aceasta este o coaliție formată din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, considerată încă din 1946 una dintre cele mai eficace și bine organizate rețele de schimb de informații din lume.

„Noforn” – eticheta care izolează documentele

Documentele clasificate referitoare la aceste negocieri au primit statutul „Noforn”, adică „Fără diseminare în străinătate”. Explicația oficială a acestui cod este aceea că informațiile respective nu trebuie să părăsească teritoriul Statelor Unite. Luca Trenta, expert în domeniul informațiilor de la Universitatea Swansea din Țara Galilor, subliniază că această clasificare înseamnă blocarea totală a oricărui schimb cu partenerii externi.

Reacții din partea comunității de profil

Robert Dover, specialist în informații la Universitatea din Hull, afirmă că „Toate agențiile de informații din lume vor alege să nu împărtășească anumite documente nici măcar cu cei mai apropiați aliați”. Totuși, această decizie de excludere a întregii alianțe „Five Eyes” din schimbul de date diplomatice este percepută ca o ruptură fără precedent.

Philip Davies, directorul Centrului Brunel pentru studii de informații și securitate din Londra, observă că „Unul dintre motivele pentru care se procedează astfel ar putea fi acela că Donald Trump vrea să pună pe masa negocierilor abandonarea unui element fundamental al suveranității ucrainene și să vadă ce oferă Vladimir Putin în schimb”. Acesta subliniază că există o evidentă dorință a administrației SUA de a gestiona în mod exclusiv aceste negocieri, fără a informa aliații occidentali.

Impactul asupra alianței Five Eyes

Alianța „Five Eyes” are o reputație solidă datorită unui sistem avansat și aproape automatizat al schimbului de informații între statele membre. Richard J. Aldrich, expert la Universitatea din Warwick, spune că această decizie „trimite un semnal puternic, ca și cum administrația Trump ar trata partenerii <Five Eyes> ca pe niște țări obișnuite”.

Pentru comparație, în timpul Războiului Rece, Statele Unite au exclus temporar țări membre din alianță când acestea erau suspectate că nu susțin suficient efortul antisovietic. Însă, potrivit lui Luca Trenta, situația actuală este cu totul diferită deoarece "Statele Unite au luat o decizie fără precedent care, prin limitarea schimbului de informații, favorizează în mod obiectiv un rival oficial al 'Five Eyes': Rusia".

Moscova, beneficiarul principal

"Această modalitate de a bloca negocierile cu Ucraina dă impresia că Donald Trump vrea să facă din asta treaba administrației sale și nu a altcuiva, ceea ce este îngrijorător pentru susținătorii Ucrainei", spune Robert Dover.

Într-adevăr, Donald Trump a fost adesea acuzat că se înțelege prea bine cu președintele rus, iar "Tulsi Gabbard a fost considerată mult timp o susținătoare a lui Vladimir Putin", subliniază Luca Trenta.

Prin lăsarea celorlalte țări din "Five Eyes" și a europenilor în afara acestui "bunker" al negocierilor, "acest lucru marginalizează alianța în favoarea Ucrainei și slăbește poziția Kievului la masa negocierilor", rezumă Philip Davies. "Unul dintre motivele pentru care se procedează astfel ar putea fi acela că Donald Trump vrea să pună pe masa negocierilor abandonarea unui element fundamental al suveranității ucrainene [cedarea Donbasului sau demisia lui Volodimir Zelenski, n. red.] și să vadă ce oferă Vladimir Putin în schimb. Președintele american consideră că șansele de succes sunt mai mari dacă ceilalți aliați occidentali nu sunt la curent cu secretul", analizează Robert Dover.

Ce nu va afecta interdicția?

Decizia Statelor Unite de a izola datele despre negocierile diplomatice nu înseamnă întreruperea totală a fluxului de informații. Se vor păstra în continuare partajări esențiale în domeniul militar, de exemplu mișcările trupelor rusești. Philip Davies explică că decizia nu le împiedică să continue să împărtășească informații legate de operațiuni militare.

Mai mult, Richard J. Aldrich precizează că „"Alianța Five Eyes este foarte compartimentată și, chiar dacă Rusia devine o problemă sensibilă, țările membre pot continua să împărtășească liber orice doresc despre China, de exemplu".

Perspective pe termen lung

Cu toate acestea, experții atrag atenția asupra efectelor pe termen lung ale acestei politici. Philip Davies consideră că acest episod reflectă „politica ‘America First’, care pune alianțele internaționale pe un plan secund”. Acest mod de operare „riscă să se întoarcă împotriva Statelor Unite” pentru că ceilalți membri „ar putea percepe că interesele americane nu mai coincid cu cele ale alianței și ar putea limita în viitor schimbul de informații cu Washingtonul în general”, concluzionează Luca Trenta.

