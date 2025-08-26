Ce a transmis președintele SUA - Donald Trump?

„Dacă cineva ucide pe cineva în capitală, Washington D.C., noi vom cere pedeapsa cu moartea”, a afirmat liderul republican, adăugând că o astfel de măsură ar avea un efect puternic de descurajare asupra infracționalității.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce Trump a dispus mobilizarea Gărzii Naționale în Washington, cu scopul de a menține ordinea publică.

Experții juridici subliniază că administrația americană are competența de a solicita pedeapsa capitală doar în cazurile investigate la nivel federal, nu și în cele aflate exclusiv în jurisdicția autorităților locale ale Districtului Columbia.

Declarațiile președintelui sunt de natură să reaprindă dezbaterea privind pedeapsa cu moartea în Statele Unite, un subiect controversat, aflat de zeci de ani în centrul disputelor politice și juridice.