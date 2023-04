"Prim-ministrul a anunţat în această săptămână că nu se pune problema de a ajusta salariile în sistemul bugetar. Aşadar, rămânem în această zonă a nevoii de a reduce cheltuielile publice. Este un demers de cumpătare pe care Guvernul l-a gestionat şi anul trecut. Un an complicat, dar care a permis şi ca urmare a acestor măsuri luate din timp, încă din primăvară, frânarea cheltuielilor publice şi încurajarea investiţiilor. Vă reamintesc că au fost 90 de miliarde de lei investiţiile alocate de Guvern din bugetul naţional anul trecut; anul acesta sunt peste 110 miliarde de lei. Deci, în continuare, sunt investiţiile cele care vor dinamiza motorul economic, dar, în acelaşi timp, frânând cheltuielile statului, instituţiilor publice, în zone care să nu afecteze nici funcţionarea lor, dar nici implementarea acestor proiecte de investiţii. Vor fi tăieri pe care fiecare minister le va prezenta. Acestea urmează să fie centralizate la nivelul Guvernului şi vi le vom prezenta în momentul în care ele vor fi agregate ca atare şi vă asigurăm că, după modelul anului trecut, şi anul acesta aceste cheltuieli vor fi reduse. E o măsură firească", a explicat Cărbunaru, la Palatul Victoria.

Întrebat despre termenele date miniștrilor de către premierul Nicolae Ciucă pentru planurile de reducere a cheltuielilor, Dan Cărbunaru a precizat că este un proces în derulare şi va verifica stadiul acestuia.

"Ceea ce vă spuneam este că toate aceste documente depuse de ministere trebuie centralizate tocmai pentru a avea o vedere de ansamblu asupra acestei chestiuni. (...) Planurile trebuie depuse la Secretariatul General al Guvernului (...) şi discutate după ce sunt centralizate. Deci, cel mai probabil, o discuţie pe baza acestor planuri pe care le întocmesc ministerele va avea loc după ce acest proces de evaluare a lor se va încheia. (...) În această şedinţă nu s-a discutat această chestiune, pentru că ministerele trebuie să le depună înainte să se discute pe seama lor. Ca atare, logic, ele sunt depuse, după ce sunt depuse, sunt discutate", a răspuns Cărbunaru, citat de agerpres.ro.

Discuţiile în Guvern se vor purta în momentul în care sunt centralizate toate aceste propuneri, "pentru că ele nu sunt abordate segmentat", a mai anunțat Dan Cărbunaru.





"Nu este o discuţie de a reduce cheltuielile la un minister sau altul, este vorba de un pachet important, consistent din punct de vedere financiar, care reduce presiunea asupra bugetului, ţine cont de context şi, repet, spun acest lucru, dă o dovadă de abordare cumpătată, chibzuită a banului public. (...) În şedinţa de Guvern, planurile nu erau pe masa Guvernului, ceea ce înseamnă că procesul de colectare şi de evaluare a lor este încă în derulare. Deci, de îndată ce ele sunt aşezate, puse laolaltă şi pot să facă subiectul unei analize la nivel guvernamental, acest lucru se va întâmpla", a declarat Dan Cărbunaru.

Potrivit Realitatea PLUS, la ședința de Guvern, miniștrii au depus deja planurile de măsuri, în condițiile în care fiecare minister a fost somat să facă reduceri de 6%, pentru o economie la nivelul statului de 20 de miliarde de lei. Au fost pe masă și tăierea salariilor sau înghețarea salariilor, despre care s-a vorbit zilele trecute, înghețarea angajărilor la stat sau chiar posibile concedieri în rândul bugetarilor. A mai fost luată în calcul și varianta interzicerii cumulului pensiei cu salariul, readusă în discuție recent chiar de liderul PSD - Marcel Ciolacu, potrivit Realitatea PLUS. S-a discutat despre tăierea unor achiziții și tăierea unor sporuri. În momentul de față există multe categorii de sporuri de care pot beneficia bugetarii, spre exemplu, 85% din salariul de bază pe care-l pot primi medicii care îngrijesc bolnavii de COVID, cu toate că în prezent nu mai există la fel de multe cazuri ca în pandemie. ți în condițiile în care printre care

O parte dintre miniștrii au anunțat deja ce măsuri au depus deja la Guvern și ce măsuri vor lua pentru reducerea cheltuielilor în instituțiile pe care le conduc cu cel puțin 6%. Și asta în contextul în care premierul a cerut ca în total la bugetul de stat să se facă o economie de 20 de miliarde de lei, reamintește Realitatea PLUS.



„Am redus cheltuiala cu combustibilul la masini pana la sfârșitul anului cu 20% si am redus din deplasarile interne și externe, asta putem face noi acum in Ministerul Muncii”, a anunțat ministrul Marius Budăi, la Realitatea PLUS.

Și angajații din Ministerul Turismului vor trebui să facă economie la combustibil. Daniel Cadariu anunță că vor fi tăiați și banii de la pliantele cu care ministerul promova cultura românească. Cheltuielile se reduc însă cu doar 6 milioane de lei, în condițiile în care suma economisită ar trebui să fie de peste 100 de milioane.

Și Marcel Boloș anunță că ministerul Investițiilor va face economie la curent și apă, astfel încât instituția să reducă cheltuielile la buget. Potrivit unor surse, de la Cultură vor fi tăiate două milioane de lei, iar de la ministerul Economiei 10 milioane de lei.

Sunt și miniștri care nu vor să facă economie, printre care și minstrul Transporturilor - Sorin Grindeanu.

„Vorbim de un minister in care 70% din buget e pe investitii si e foarte bine. Celelalte procente sunt absolut necesare. Daca se va considera necesar sa taiem de la intretinerea de drumuri, cai ferate, o sa vedem. Când va veni rectificarea, o sa cer bani, nu o sa dau bani, sunt proiecte care tebuie sa fie implementate”, a anunțat Sorin Grindeanu.





Premierul Nicolae Ciucă a anunțat la începutul săptămânii că a cerut miniştrilor ca până miercuri, 12 aprilie, să îi prezinte propuneri de scădere a cheltuielilor.

"Există varianta în care noi, ca Guvern, trebuie să ne manifestăm cât se poate de profesionist şi responsabil să rezolvăm problema colectării taxelor. Sunt soluţii şi toate aceste soluţii trebuie derulate prin instituţiile statului. Le cer instituţiilor statului să-şi facă datoria şi să ajungă să facă o colectare aşa cum este ea planificată. Nu discutăm despre noi taxe la acest moment. Îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba despre responsabilitate. Este responsabilitatea noastră faţă de români. Nu putem să venim acum şi să îi înspăimântăm că urmează să rămână fără locuri de muncă sau fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului. Le-am cerut miniştrilor ca până miercuri să vină să-mi prezinte o situaţie de principiu cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile. Este absolut normal. Sunt o serie întreagă de linii de buget care pot fi gestionate astfel încât să scădem cheltuielile", a spus premierul Nicolae Ciucă, luni, 10 aprilie.