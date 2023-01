Vremea continuă să fie extrem de caldă pentru această perioadă din an atât în Capitală, cât și la nivelul întregii țări. La București, spre exemplu, s-a înregistrat, astăzi, un nou record absolut pentru prima lună a anului. Vorbim despre +20,8 C la stația meteo Băneasa, anunță ANM, pentru HotNews.ro. În sud au fost +21,9 C la Bechet, dar extrem de cald a fost și în Transilvania. Cu o zi înainte, respectiv miercuri, a fost depășit recordul absolut de căldură în ianuarie în țară, după 22 de ani, maxima fiind de +22,5 C la Turnu Măgurele.