Ca mancare nu i s-a dat decat carnea adusa ca jertfa idolilor. Sfantul Iachint a refuzat sa se hraneasca cu ea si a murit in temnita.



Unul din strajeri intrand dupa obicei in temnita, ca sa-i ofere drept hrana cele jertfite idolilor, a vazut temnita luminata in chip minunat si doi ingeri stand langa Sfantul Iachint. Unul acoperea trupul sfantului cu o haina prealuminoasa, iar altul ii punea pe cap o cununa preaminunata.



Imparatul a poruncit ca trupul Sfantului Mucenic Iachint sa fie aruncat in loc pustiu ca mancare pentru animalele salbatice.



Moastele Sfantului Iachint au fost luate din pustie de preotul Timotei, o ruda a mucenicului Iachint.



Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Anatolie, patriarhul Constantinopolului;

- Sfintilor Mucenici Teodot si Teodota, Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot si Golinduh;

- Sfintilor Mucenici Marcu si Mochian.

Maine, Biserica face pomenirea Sfantului Andrei, arhiepiscopul Cretei.

Sărbătoarea zilei 2 iulie. Mari sfinți ai ortodoxiei, pomeniți în calendarele creștine! Sursa: CrestinOrtodox.ro

Sursa: CrestinOrtodox.ro