Mai multe informatii despre Sfantul Ioanichie cel Nou de la Muscel

Sfantul Ermolae a fost preot in Nicomidia in timpul imparatului Maximian (286-305). Sfantul Ermolae s-a numarat printre cei doua mii de mucenici arsi de vii din porunca imparatului. Insa, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, Ermolae, impreuna cu alti doi preoti, Ermip si Ermocrat au scapat nevatamati din foc.

Din viata Sfantului Pantelimon aflam ca acesta trecea in fiecare zi prin fata casei lui Ermolae. Intr-o zi, Sfantul Ermolae l-a poftit in casa si i-a spus ca Hristos este singurul doctor adevarat, care a venit sa ne mantuiasca fara plata. La auzul acestor cuvinte, in Pantelimon s-a aprins dorul dupa Hristos, incat, la scurt timp, a primit botezul de la acesta.

Sfantul Ermolae a fost torturat si omorat prin decapitare impreuna cu preotii Ermip si Ermocrat.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Paraschevi din Roma;

- Sfintei Cuvioase Mucenite Oreozila;

- Sfantului Cuvios Ignatie Stironitul;

- Sfantului Mucenic Apion;

- Sfantului Moise Ungurul;

- Sfantului Iacob din Alaska;

- Sfintei Mucenite Ierusalima;

Maine facem pomenirea Sfantului Mucenic Pantelimon

Sursa: CrestinOrtodox.ro