Sfantul Grigorie Decapolitul s-a nascut nascut in orasul Irinopolis din Decapolea Isauriei, in sud-estul Asiei Mici, in jurul anilor 780-790. Ajunge la o manastire din Decapole, la egumenul Simeon, un frate al mamei sale. Aici a ramas timp de 14 ani. Se va retrage intr-o pestera, unde va auzi o chemare de la Dumnezeu - care l-a indemnat sa paraseasca pestera ca sa poata fi de folos si altora.

Petrece o iarna intr-o manastire din Efes, ajunge in orasul Proconez, apoi la Enos, in Macedonia. De aici va fi prezent in Tesalonic, unde este gazduit intr-o manastire de catre egumenul Marcu. Impreuna cu un calugar de aici, se indreapta spre Roma. Au mers pe uscat pana la Corint, in sudul Greciei. Se imbarca pe o corabie si ajunge la Roma. Avea o putere deosebita asupra demonilor. Multe persoane stapanite de duhuri necurate au fost vindecate in urma rugaciunilor cuviosului Grigorie.



In ciuda bolii de care suferea, Grigorie pleaca din Tesalonic la Constantinopol pentru a se intalni cu unchiul sau eliberat din temnita (fusese inchis pentru ca nu se aratase un luptator impotriva icoanelor). Trece la cele vesnice la 20 noiembrie 842. Moastele sale au ajuns in tara noastra datorita banului Barbu Craiovescu, care le-a cumparat in 1498 si le-a asezat in Manastirea Bistrita, din judetul Valcea.

Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul



Glasul 3



Chip te-ai făcut înfrânării şi prin Dumnezeiescul Duh pe toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe o ai săvârşit şi cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor rău credincioşi, Părinte Cuvioase Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.



Condacul Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul



Glasul 3

Fecioara astăzi...

Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoabele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi, a lui Hristos slugă. Pentru aceasta prăznuim Dumnezeiasca pomenirea ta şi cinstim nevoinţele tale, Preafericite Părinte, Înţelepte Grigorie.



