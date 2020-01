Sărbătoare mare pentru toți românii! Cruce roșie în calendarul ortodox. Ce este bine să faci pe 30 ianuarie

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, sunt sărbătoriți împreună pe 30 ianuarie ca pe cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii. Este ziua reconcilierii, în care se impaca rudele dupa lungi dispute, iar toate proiectele comune concepute in aceasta zi vor aduce prosperitate in caminul acestora. Ce trebuie să faci pentru a-ți merge bine?

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Racla cu Moaștele Sfinților Trei Ierarhi de la Reședința Patriarhală

Bucureștenii și pelerinii au posibilitatea să aducă cinstire sfintelor moaște în Catedrala Patriarhală pe tot parcursul zilei de 30 ianuarie. Racla cu Moaștele Sfinților Trei Ierarhi de la Reședința Patriarhală a fost adusă în seara de miercuri, în ajunul sărbătoririi sfinților, pentru a fi cinstite de credincioși. Miercuri seară, moaștele Sfinților Trei Ierarhi au fost purtate în Procesiune în jurul Catedralei Patriarhale. Fragmentele din moaștele Sfinților Trei Ierarhi aduse în Catedrala Patriarhală fac parte din Patrimoniul Paraclisului „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Ce să faci astăzi pentru a avea noroc și parte de bine

Praznicul Celor Trei Sfinți Ierarhi este o sarbatoare dedicata reconcilierii. Acum se impaca rudele dupa lungi dispute, iar toate proiectele comune concepute in aceasta zi vor aduce prosperitate in caminul acestora.

În ziua de praznuire a celor Trei Ierarhi sunt benefice pelerinajele in lacasurile de cult, care poarta hramul Celor Trei Sfinti. Tot in aceasta zi, este bine sa fie ajutati copiii saraci, care doresc sa devina preoti.

În ziua de 30 ianuarie nu se lucrează pentru că astfel oamenii vor suferi de friguri și pagubă. Persoanele care lucrează au parte de lucruri rele și strâmbarea minților.

Tot în această zi se dă o lumânare de pomană pentru ca întreaga viața să fie luminată. Iar gospodinele pregătesc colivă cu care merg la Biserică și apoi o împart.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Nu se fac treburi casnice în ziua de 30 ianuarie: nu se spala rufe si nu se matura in gospodarie pentru a evita pericolul de inec, de intamplari violente si de infirmitate.

In ziua sarbatorii nu se instraineaza lucruri din casa: Potrivit traditiei, in ziua praznicului nu este bine sa imprumutam lucruri din casa pentru a proteja caminul de paguba.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. De ziua Sfinților Trei Ierarhi se prăznuiesc sufletele morților care au murit neîmpărtășiți și nu se înstrăinează lucruri din casă.

În numeroase zone din tara, se impart ofrande pentru mortii neimpartasiti :gospodinele fac coliva, merg la biserica s-o sfinteasca si apoi impart ofrande cu coliva, cu fructe si peste la trei barbati, in memoria rudelor decedate in familie.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Mamele se roaga pentru norocul fetelor de maritat: In ziua praznicului, fiecare mama care are o fata de maritat respecta sarbatoarea: nu presteaza munci gospodaresti si se roaga la biserica pentru norocul fiicei sale.

Sărbătoarea aduce spor femeilor care vor toarce lâna peste an cu mai multă ușurință.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Sfantul Grigorie Teologul este aparatorul vaduvelor: Vaduvele care au probleme financiare, de sanatate sau sunt inconjurate de dusmani aprigi, trebuie sa se roage si sa ceara ajutor Sfantului Grigorie, cel care, de secole, este aparatorul lor dovedit. Gospodina care nu respecta sarbatoarea, spala rufe si arunca laturi in curtea casei, dupa ce a impartit ofrande pentru morti, ramane vaduva.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Conform tradiției, grâul care a rămas neîncolțit în toamnă va începe să încolțească în această zi. Vremea începe să se schimbe și începe să se facă tot mai cald anunțând primăvara.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Viața lor și ce au lăsat moștenire

Sfinţii Trei Ierarhi au mărturisit în lume dreapta credinţă, au explicat dogmele Bisericii, au îmbogăţit slujbele şi au vindecat şi alinat suferinţele oamenilor. Au urcat pe înalta treaptă a arhieriei și credinței creștine odată cu darul ”tălmăcirii” Sfintelor Scripturi.

Toţi cei trei Sfinţi Ierarhi au trăit în secolul al IV-lea, numit "veacul de aur" al creştinătăţii, s-au născut în familii evlavioase creştine şi au avut parte de o educaţie deosebită, au studiat la cele mai vestite şcoli ale vremii. După absolvire, au trăit o viaţă retrasă, în rugăciune şi muncă. Pentru meritele lor deosebite, Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai de seamă scaune ierarhice ale vremii.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Au fost deopotrivă mari sprijinitori ai săracilor, orfanilor, bolnavilor şi ai tuturor celor aflaţi în suferinţă. Au luptat, prin cuvânt şi prin scris, pentru lămurirea adevărurilor de credinţă ortodoxă, împotriva rătăcirilor şi credinţelor deşarte. Au fost mari predicatori şi scriitori bisericeşti, lăsând în urma lor un număr mare de cărţi teologice, ce formează un tezaur al lumii creştine.

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur au lăsat şi Liturghiile care le poartă numele.

Sfinții Trei Ierarhi au cateva insusiri caracteristice prin care ei se completeaza, formand o unitate care-i recomanda intotdeauna impreuna. Ei se completeaza armonios, fiecare dintre ei definindu-se abia prin raportarea sa la ceilalti doi sau la unul din ceilalti doi.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Astfel, daca Sf. Ioan Gura de Aur a predicat pe intelesul tuturor adevarata credinta, daca Sf. Grigore Teologul a sintetizat dogma si a facut inteleasca Revelatia lui Dumnezeu, adevaruri de credinta care depasesc cugetarea si coplesesc mintea, Sf. Vasile cel Mare cerceteaza si explica etapele creatiei.

Sf. Vasile cel Mare (330-379) s-a nascut in orasul Cezareea Capadociei, din parinti crestini. Dupa studii stralucite de filozofie s-a retras in partile Pontului, unde a infiintat o manastire. Reîntors acasă la 25 de ani, intra in monahism in anul 355. A murit la aproape 50 de ani. A ramas in istoria Bisericii ca primul ierarh care, cu averea mostenita de la parinti, a infiintat primele institutii de asistenta sociala, numite dupa numele sau - „vasiliade”: azile, ospatarie, casa pentru reeducarea fetelor cazute, scoli tehnice etc., toate pentru alinarea suferintelor si ajutorul celor saraci.

Sf. Grigore de Nazianz (309-390) s-a născut in satul Nazianz din Capadocia. După studii alese, s-a retras la manastirea din Pont intemeiata de prietenul sau Vasile cel Mare.În anul 379 pleacă la Constantinopol unde va tine cinci Cuvantari teologice pentru a cinsti Sfanta Treime. Datorita acestor Cuvantari va primi numele de “Teologul”. Este renumit pentru talentul sau oratoric si cunostintele sale vaste de retorica. In anul 380, imparatul Teodosie cel Mare si poporul l-au ales patriarh al Constantinopolului, iar in anul urmator i s-a incredintat prezidarea lucrarilor sinodului al II-lea ecumenic. După ce unii episcopi l-au acuzat ca ar fi dorit scaunul patriarhal, ocupat in mod necanonic, Sf. Grigore, mahnit, s-a retras din scaunul patriarhal.

Sf. Ioan Gura de Aur (354-407) s-a nascut in Antiohia. A primit o educatie aleasa de la mama sa, Antusa, ramasa vaduva la 20 de ani, după moartea tatalui sau Secundus, care fusese un mare dregator militar. A invatat filosofia si retorica de la cel mai mare retor al timpului, Libaniu. Dupa studii a profesat putin avocatura. A fost hirotonit diacon si apoi preot in Atiohia, unde a pastorit 12 ani. In anul 397 a fost numit patriarh al Constantinopolului. Din cauza cuvântărilor sale în care critica mai ales viciile celor de la curtea imparateasca, si chiar pe imparateasa Eudoxia, o femeie cu moravuri usoare, a fost îndepărtat de două ori din scaunul patriarhal. A doua oara a fost trimis in exil in Armenia, dar a murit în anul 407, pe drum, din cauza maltratarilor la care a fost supus. Ramasitele sale au fost aduse dupa 31 de ani la Constantinopol.

Pentru a recunoaste valoarea teologica a Sfintilor Trei Ierarhi, prin hotararea luata la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de invatamant teologic ortodox din intreaga lume.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Sărbătoriți împreună și separat. Este sărbătoarea reconcilierii

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi datează din timpul domniei împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118). Atunci s-a stabilit, în urma mai multor ani de dispute între diferite comunităţi creştine, care dintre cei trei este mai mare, ca într-o singură zi, la 30 ianuarie, să aibă loc o cinstire comună a celor trei mari ierarhi ai Bisericii.

Sărbătoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfinţii Trei Ierarhi. Pomenirea fiecăruia dintre ei se face la 1 ianuarie pentru Sfântul Vasile, la 25 ianuarie este sărbătorit Sfântul Grigorie Teologul, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, la 13 noiembrie şi la 27 ianuarie. În ziua de 30 ianuarie se prăznuieşte lucrarea lor făcută în folosul Bisericii.

Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur.

După câțiva ani de la declanșarea neînțelegerilor, cei trei sfinți au început să i se arate aievea, unul câte unul, episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1081 sau 1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut cei trei sfinți împreună.

Sursa: crestinortodox.ro, basilica.ro