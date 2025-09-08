Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului este prezenta si la copti si la sirieni, separati de Biserica Ortodoxa dupa al patrulea sinod ecumenic, ceea ce denota ca inceputul ei trebuie pus intre sinodul trei ecumenic (431) si sinodul al patrulea (451).
Aceasta sarbatoare a fost adoptata in Apus in vremea papei Serghie I (687-701).
Condacul si Icosul acestui praznic au fost alcatuite de Sfantul Roman Melodul in secolul al VI lea. Canonul care se canta la slujba Utreniei a fost compus de Sfantul Ioan Damaschin.
Tot astazi, facem pomenirea:
- Sfintilor frati dupa trup Ruf si Rufian;
- Sfantului Sever;
- Sfantului Artemidor;
- Sfantului nou Mucenic Atanasie;
- Icoanei Maicii Domnului din Kursk;
Maine, facem pomenirea Sfintilor si Dreptilor Parinti Ioachim si Ana.
Sursa: CrestinOrtodox.ro