Profesori din toată țara vin astăzi la cel mai mare protest anunțat din ultimii ani. Zeci de mii de oameni sunt așteptați astăzi în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan fără dezbatere publică. Măsuri minte să taie și mai mult de la oamenii simpli, amărâți, în timp ce bogații rămân în continuare protejați. Cu noaptea în cap, dascăli din toate zonele ale țării au pornit cu autocare către Capitală. Aceștia se opun tăierii salariilor și a burselor, inclusiv studenții și-au anunțat prezența astăzi la marele protest.