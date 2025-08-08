Sfantul Alexandru a fost un energic promotor al ideii de unitate nationala intre romanii de pe cele doua maluri ale Prutului, iar la 27 martie 1918, a fost unul dintre deputatii (singurul cleric din Sfatul Tarii) care au votat Unirea Basarabiei cu Romania.

Sfantul Emilian a slujit ca episcop al cetatii Cizicului, in timpul domniei imparatului Leon Armeanul (813-820). Nevoind sa se supuna decretelor date de acest imparat, prin care se cerea scoaterea icoanelor din biserici, Emilian a fost supus la chinuri grele. Sfantul Emilian a petrecut in surghiun timp de cinci ani, indurand dureri si umiliri de nedescris pentru marturisirea lui ortodoxa. A murit ca martir. Alaturi de alti episcopi.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Miron, facatorul de minuni, episcopul Cretei;

- Sfantului Cuvios Parinte Teodor, egumenul de la Oronon;

- Sfintilor Mucenici Elefterie si Leonid;

- A zece sfinti pustnici din Egipt;

- A doi sfinti mucenici din Tir;

- Sfantului Mucenic Stirachie;

- Sfantului Mucenic Anastasie bulgarul;

- Sfantului Mucenic Triandafil Zagoreul.

Maine facem pomenirea Sfantului Apostol Matia.

Troparul Sfantului Ierarh Emilian Marturisitorul

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte Ierarhe Emilian, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Condacul Sfantului Ierarh Emilian Marturisitorul

Pe tine, cel ce te-ai aratat viteaz aparator al Treimii, te mareste, cantandu-te, Biserica, pentru care ai si patimit, Sfinte Mucenice Emilian. Pentru aceea cinstim pomenirea ta, caci ne izbavesti de napadirea cea paganeasca pe noi, robii tai.

Sursa: CrestinOrtodox.ro