Dupa nunta, Sfantul Conon a luat o lumanare, a pus-o sub un vas si a intrebat-o pe sotia sa: „Ce e mai bun, lumina, sau intunericul?" Iar ea a raspuns: "Lumina." Din acel moment el a inceput sa-i vorbeasca despre Hristos si despre viata vesnica. Atat sotia, cat si parintii sai, au primit datorita lui, credinta in Hristos. Conon a trait o vreme cu sotia lui ca frate si sora. Dupa putin timp sotia si parintii lui au murit, iar el s-a retras complet din viata lumii, daruindu-se deplin vietii de rugaciune. A facut multe minuni, intorcand pe multi la Hristos. Atat de mare era puterea sa asupra duhurilor necurate, incat au ajuns chiar sa-i slujeasca. Pe unele duhuri le-a pus sa sape pamantul in gradini, sa smulga buruienele, spinii si palamidele; pe altele sa are tarinele si sa le semene, sa pazeasca roadele; sa pasca cireada dobitoacelor si s-o apere de fiare, sa taie si sa aduca lemne; sa faca tot lucrul casei ca niste robi.

In timpul unei prigoane este torturat si injunghiat peste tot cu cutite. Cei bolnavi se ungeau cu sangele lui si se faceau sanatosi. Dupa aceasta mucenicie Sfantul Conon a mai trait doi ani in cetatea Isauria.

Troparul Sfantului Conon

Mucenicul Tau, Doamne Conon, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Conon, gradinarul

- Sfintei Mucenite Iraida;

- Sfantului Cuvios Marcu Ascetul;

- Sfantului Mucenic Evloghiu din Palestina;

- Sfantului Mucenic Evlampiu;

- Sfantului Mucenic Arhelau si a 152 de mucenici;

- Sfantului Mucenic Ioan Bulgarul.



Maine, 6 martie, facem pomenirea Sfintilor 42 de Mucenici din Amoreea.

Sursa: CrestinOrtodox.ro