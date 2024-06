Sfintii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie si Claudie

Sfantul Mucenic Luchilian - Sfantul Luchilian a trait in secolul al III-lea, in vremea imparatului Aurelian. Luchilian a fost preot al slujirii idolesti pana la batranete, cand s-a convertit la crestinism. Nevoind sa-si lepede credinta in Hristos, a fost batut cu salbaticie, incat era tot numai o rana. Aruncat in temnita in acest chip, a intalnit patru tineri: Ipatie, Pavel, Dionisie si Claudie, inchisi din acelasi motiv - nelepadarea de Hristos.