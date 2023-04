Fiind prinsi de catre autoritati au refuzat sa se lepede de credinta in Hristos. Sfintii Noua Mucenici din Cizic au fost apoi supusi la numeroase chinuri, si, intr-un final, omorati prin taierea capului.

Pe locul in care acesti mucenici au primit martiriul, a fost ridicata o biserica, in vremea domniei imparatului Constantin cel Mare, in care au fost asezate sfintele lor moaste. Traditia a consemnat numeroase minuni petrecute la racla cu moastele acestor sfinti.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantul Nectarie de la Optina - socotit drept "ultimul staret de la Optina".

- Sfantului Memnon Marturisitorul;

- Sfantului Avxivie;

- Sfantului Vasile de Ostrog - unul dintrei cei mai iubiti sfinti ai sarbilor.

Maine, 30 aprilie, facem pomenirea Sfantului Apostol Iacob, fratele Sfantului Ioan Evanghelistul.

Sursa: CrestinOrtodox.ro