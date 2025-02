Sfantul Tarasie a fost un mare aparator al credintei si moravurilor sanatoase. Cand imparatul Constantin a surghiunit-o pe Maria, sotia lui legiuita, luand o femeie care ii era ruda si traind cu ea, Sfantul Tarasie nu numai ca a refuzat sa binecuvanteze aceasta nelegiuire, ci l-a sfatuit, apoi l-a certat si indepartat de la Sfanta Impartasanie.



Sfantul Tarasie a trecut la cele vesnice pe 25 februarie 806. A fost inmormantat in manastirea ctitorita de el in Bosforul Traciei. La mormantul sau s-au savarsit nenumarate minuni.



Amintim ca Sfantul Tarasie mai este cinstit anual si impreuna cu Parintii Sinodului VII Ecumenic, in duminica inchinata acestora.

Troparul Sfantului Tarasie

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Tarasie, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Alexandru;

- Sfantului Mucenic Ipatie;

- Sfantului Mucenic Righin, episcopul Scopelor;

- Sfantului Antonie;

- Sfantului Teodor cel Nebun pentru Hristos;

- Sfantului Mucenic Marcel, episcopul Apameii Ciprului.

Maine, 26 februarie, facem pomenirea Sfantului Porfirie.

Sursa: CrestinOrtodox.ro