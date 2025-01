Sfanta Xenia era intr-o continua priveghere, infranare si smerenie. Purta niste haine vechi, dar considera ca trupul sau este nevrednic si de acestea. Toata viata ei era intru umilinta si varsare a lacrimilor. In Sinaxarul zilei in care se face pomenirea ei se spune ca "puteai sa vezi izvoarele apelor in vreme de arsita secand, decat ochii ei incetand de lacrimi... facutu-s-au lacrimile ei paine ziua si noaptea ”. Era straina de lume, insa, locuitoare a cerului. A fost vazuta in trup, dar s-a asemanat cu ingerii cei fara de trup.

Diavolii se temeau de infranarea ei si nu indrazneau sa se apropie de ea. Manca uneori a doua zi, alteori in a treia zi, iar de multe ori si toata saptamana petrecea fara hrana. Iar cand era sa primeasca hrana, nu manca verdeturi, linte, poame de gradina, ci numai putina paine, udata cu lacrimile sale. Lua din cadelnita cenusa si presara painea sa. Aceasta o facea in tot timpul vietii sale, implinind cuvantul prorocesc: "Cenusa cu paine am mancat si bautura mea cu plangere am amestecat”.

In momentul in care cuvioasa Xenia a trecut la cele vesnice, pe la amiaza, pe cer s-a aratat, deasupra manastirii, o cununa de stele foarte luminoasa avand in mijlocul ei o cruce. Aceasta cununa stralucea mai mult decat soarele. Prin acest semn, Dumnezeu a dorit sa arate tuturor, sfintenia cuvioasei Xenia.

Viata sa a fost cunoscuta de ceilalti, dupa moartea ei. Cuvioasa Xenia le cerusera celor doua slujnice sa nu spuna nimanui nimic despre viata sa. Astfel, nimeni nu a stiut unde si cand s-a nascut, din ce fel de familie si de ce a ales sa paraseasca lumea aceasta, pana in momentul in care una din slujnicele ei va face cunoscut motivul instrainarii ei pentru Hristos.

Troparul Sfintei Xenia

Intru tine, Maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa trup. Caci luand crucea ai urmat lui Hristos, si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup caci este trecator. Pentru aceasta si cu ingerii, impreuna se bucura, preacuvioasa Maica Xenia, duhul tau.

Tot in aceasta zi, face pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Pavel, Pavsirie si Teodotion;

- Sfantului Mucenic Vavila din Sicilia, impreuna cu ucenicii sai Timotei si Agapie;

- Sfantului Cuvios Macedonie;

- Sfintilor Mucenici Ermoghen si Mamant;

- Cuviosului Filipic;

- Aducerii moastelor Sfantului Cuvios Mucenic Anastasie Persul in Cezareea si Roma.

- Sfantului Cuvios Filon, episcopul Calpasiei;

- Sfantului Cuvios Zosima;

- Sfantului Mucenic Varsim;

- Sfantului Cuvios Dionisie.

Maine, 25 ianuarie, facem pomenirea Sfantul Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului.

Sursa: CrestinOrtodox.ro