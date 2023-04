Sfantul Ierarh Ilie Iorest a fost mitropolitul Ardealului intre anii 1640 si 1643. S-a nascut in Tara Ardealului, in jurul anului 1600, intr-un sat din Transilvania, din parinti drept-credinciosi. Din copilarie a intrat in obstea Manastirii Putna din Moldova unde a invatat caligrafia si tehnica pictarii icoanelor. Atat pentru invatatura lui aleasa, cat si pentru viata lui imbunatatita, Dumnezeu a randuit sa fie ales in scaunul de mitropolit al Ardealului. Potrivit traditiei, a fost hirotonit intru arhiereu la Targoviste. De aici s-a intors fiind inslatat in scaunul mitropolitan din Alba Iulia. Principele de atunci Gheorghe Rakoczi i-a impus indatorirea de a difuza un catehism calvin printre romani. Pentru ca refuzat acest lucru, mitropolitul a fost trimis in inchisoare, unde a stat vreme de noua luni. Dupa eliberare a plecat la Manastirea Putna, unde a si trecut la Domnul.

Sfantul Ierarh Sava Brancovici s-a nascut in Transilvania dintr-o familie de sarbi stabilita in partile Aradului, insa o buna perioada a vietii sale a locuit in Tara Romaneasca. La Targoviste a fost calugarit sub numele de Sava. A fost ales mitropolit al Transilvaniei in anul 1656, pastorind vreme de douzecisipatru de ani insa, tot intr-o perioada in care la conducere se aflau principii calvini. In 1680, mitropolitul Sava Brancovici a fost arestat si trimis in temnita. Nu se stie data exacta cand a trecut la cele vesnice.

Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul din Maramures a fost hirotonit de catre mitropolitul Dosoftei al Moldovei pe cand acesta era exilat la Jolkiev, in Polonia. Sfantul Iosif Marturisitorul s-a impotrivit incercarilor de atragere a romanilor la Biserica Romano-Catolica, fapt pentru care a fost aruncat in inchisoare. Nu se stie cu exactitate perioada cat a stat in inchisoare. Fiind eliberat a incercat sa-si reocupe scaunul episcopal, dar fara sa reuseasca. Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul a murit in jurul anului 1711.

Pe 21 octombrie 1955, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane i-a canonizat pe Sfintii Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest si Sava Brancovici, stabilind ziua de praznuire la 24 aprilie. Un alt roman transilvanean pomenit in calendarul ortodox pe 24 aprilie este episcopul Iosif al Maramuresului, dupa cum ca hotarat Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe la 20 iunie 1992.

Tot astazi facem pomenirea Sfantului Ierarh Simion Stefan. Proclamarea oficiala a canonizarii Sfantului Ierarh Simion Stefan, mitropolitul Transilvaniei, a avut loc pe 30 octombrie 2011.

Troparul Sfintilor Ierarhi Marturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici si Iosif

Marturisitori ai Ortodoxiei si buni arhipastori ai Bisericii lui Hristos, indreptatori ai poporului, Preafericiti Ierarhi purtatori de biruinta, Iorest si Sava, cei ce v-ati invrednicit de cununa vietii, rugati-va Domnului sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Sava Stratilatul;

- Sfintei Cuvioase Elisabeta;

- Sfintilor Mucenici Pasicrat si Valentin;

- Sfintilor Mucenici Eusebie, Neon, Leontie si Longhin;

- Sfantului Mucenic Duca;

Maine, 25 aprilie, facem pomenirea Sfantului Apostol si Evanghelist Marcu si a Sfantul Vasile de la Poiana Marului.

Sursa: CrestinOrtodox.ro