In Vechiul Testament intalnim in trei capitole, cartea Prorocului Avacum.

Troparul Sfântului Prooroc Avacum

Glasul 2

A proorocului Tău, Doamne, Avacumpomenire prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avacum

Glasul 4

Degrabă ne întâmpină...

De Dumnezeu grăitorule Avacum, văzut-ai pe sfinţii ucenici ca pe nişte cai, tulburând vădit marea necunoştinţei şi înecând înşelăciunea cu dogmele dreptei cinstiri de Dumnezeu. Pentru aceasta ca pe un adevărat prooroc te lăudăm, cerându-ţi a te ruga Domnului să ne miluiască pe noi.

Sfanta Mucenita Miropia s-a nascut in cetatea Efesului, din parinti crestini. Mergea adeseori la mormantul Sfintei mucenite Ermionia, una din fetele Sfantului Apostol Filip, din ale carei sfinte moaste lua mir si ii damaduia cu el pe cei neputinciosi.



In vremea lui Numerian a fost ucis ostasul crestin Isidor. Sfanta Miropia a luat noaptea trupul mucenicului si l-au pus intr-un loc insemnat. Afland Numerian ca trupul acestia a fost furat, a poruncit sa fie chinuiti strajerii. Vazand Sfanta Miropia cum erau chinuiti strajerii si-a zis: "Daca acestia patimesc asa pentru mine, care am luat pe ascuns trupul mucenicului, si vor fi taiati, apoi amar va fi mie la judecata lui Dumnezeu, caci se va munci sufletul meu, ca una ce am fost pricinuitoarea uciderii acestor oameni". Si indata a strigat catre dansii: "O! prietenilor, trupul pe care l-ati pierdut, eu l-am luat, pe cand voi dormeati". La auzul acestor cuvinte, Numerian a poruncit sa fie ucisa. Inainte de a-si da duhul, i s-a aratat Isidor spunandu-i: "Pace tie, Miropie, s-au auzit rugaciunile tale de catre Dumnezeu, caci iata vei fi impreuna cu noi si vei primi cununa cea gatita tie".

Cuviosul Porfirie din Capsocalivia

Cuviosul Porfirie din Capsocalivia a fost canonizat in ziua de 1 decembrie 2013. Cuviosul Porfirie s-a nascut in ziua de 7 februarie 1906, in insula Evia, din Grecia, si a trecut la cele vesnice in dimineata zilei de 2 decembrie 1991, la varsta de 86 de ani, in Chilia Sfantul Gheorghe, a Schitului Sfanta Treime, din pustia Capsocalivia, Sfantul Munte Athos. In ziua de 27 noiembrie 2013, Sfantul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, sub presedentia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, a aprobat canonizarea Cuviosului Porfirie Bairaktaris, care s-a nevoit si s-a sfintit in Sfantul Munte Athos, si a Cuviosului Meletie din Lardos. Canonizarea Cuviosului Porfirie a avut loc in ziua de 1 decembrie 2013, in Manastirea Schimbarea la Fata, din localitatea Milesi, regiunea Attica, Grecia.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Cuviosi pustnici Ioan, Iraclemon, Andrei si Teofil;

- Sfantului Solomon, arhiepiscopul Efesului;

- Sfantului Aviv cel Nou;

- Sfantului Cuvios Chiril Fileotul.

Maine, 3 decembrie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Gheorghe de la Cernica.

Sursă text: Calendar Ortodox