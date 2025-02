Sfantul Leon s-a afirmat si ca aparator al dreptei credinte impotriva ereziei lui Eutihie si Dioscor. In cadrul celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic de la Calcedon, tinut in anul 451, a fost citita si epistola Sfantului Leon, in care el sustinea cu tarie, cele doua lucrari si cele doua vointe in Hristos.

A trecut la Domnul in anul 461.

Troparul Sfantului Leon

Indreptatorule al Ortodoxiei, invatatorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu si al curatiei si luminatorule al lumii, podoaba claugarilor cea de Dumnezeu insuflata Leon, intelepte, cu invataturile tale pe toti i-ai luminat. Alauta duhovniceasca, roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Ziua de 18 februarie 2023 este trecuta in calendarul ortodox ca zi de pomenire a mortilor. Ziua saptamanala pentru pomenirea generala a celor adormiti este sambata. Dintre sambetele unui an bisericesc, doua sunt consacrate in chip special pomenirii generale a mortilor: sambata dinaintea Duminicii Lasatului sec de carne si sambata dinaintea pogorarii Duhului Sfant. Ele se numesc in popor Mosii (de iarna si de vara) pentru ca facem pomenire parintilor, mosilor si stramosilor adormiti.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Filoteia din Atena;

- Sfintilor mucenici Leon si Parigoriu;

- Preacuviosului Agapit;

- Sfantului mucenic Piuliu;

- Sfantului Nicolae, Patriarhul Georgiei

Maine, 19 februarie, facem pomenirea Sfintilor Apostoli Arhip, Filimon si Apfia.

