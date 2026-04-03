Saramură de pește cu mămăligă. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru masa de Florii

Duminică, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile, zi în care biserica a rânduit să fie dezlegare la pește. Cu această ocazie, saramura de pește cu mămăliguță devine o alegere ideală pentru masa în familie, fiind un preparat tradițional gustos, aromat și potrivit pentru atmosfera de sărbătoare.

INGREDIENTE:

1 Kg file de macrou(12 bucati)

2 foi dafin

250 mL apa

piper

boia de ardei iute

1 capatana usturoi

1 lingurita ulei de masline

sare

1/2 lingurita otet de mere

patrunjel tocat

marar tocat

mamaliguta din 300g malai

MOD DE PREPARARE:

Am spalat pestele l-am lasat la scurs, pe urma l-am pudrat cu sare si l-am lasat la odihnit 10 minute.

Intre timp am pus si de mamaliguta. Cred ca nu e cazul sa pun si reteta la mamaliguta, eu am facut din 300 g malai.

Pentru saramura am pus apa cu putina vegeta si frunzele de dafin la fiert pana la primul clocot, apoi ridicat de pe foc, am pus patrunjelul si mararul tocate si am acoperit. Usturoiul l-am curatat, l-am spalat si l-am zdrobit bine cu sare, apoi am frecat cu uleiul de masline. Am pus piperul macinat si boiaua de ardei( de obicei pun ardei iute tocat, dar nu am avut si de aceea am recurs la boiaua de ardei), apoi am adaugat fiertura putin calduta.

Pestele cald se introduce in saramura, dar eu l-am lasat separat sa puna fiecare cata saramura doreste, potrivit sursei.