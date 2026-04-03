Saramură de pește cu mămăligă. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru masa de Florii
Duminică, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile, zi în care biserica a rânduit să fie dezlegare la pește. Cu această ocazie, saramura de pește cu mămăliguță devine o alegere ideală pentru masa în familie, fiind un preparat tradițional gustos, aromat și potrivit pentru atmosfera de sărbătoare.
INGREDIENTE:
1 Kg file de macrou(12 bucati)
2 foi dafin
250 mL apa
piper
boia de ardei iute
1 capatana usturoi
1 lingurita ulei de masline
sare
1/2 lingurita otet de mere
patrunjel tocat
marar tocat
mamaliguta din 300g malai
MOD DE PREPARARE:
Am spalat pestele l-am lasat la scurs, pe urma l-am pudrat cu sare si l-am lasat la odihnit 10 minute.
Intre timp am pus si de mamaliguta. Cred ca nu e cazul sa pun si reteta la mamaliguta, eu am facut din 300 g malai.
Pentru saramura am pus apa cu putina vegeta si frunzele de dafin la fiert pana la primul clocot, apoi ridicat de pe foc, am pus patrunjelul si mararul tocate si am acoperit. Usturoiul l-am curatat, l-am spalat si l-am zdrobit bine cu sare, apoi am frecat cu uleiul de masline. Am pus piperul macinat si boiaua de ardei( de obicei pun ardei iute tocat, dar nu am avut si de aceea am recurs la boiaua de ardei), apoi am adaugat fiertura putin calduta.
Pestele cald se introduce in saramura, dar eu l-am lasat separat sa puna fiecare cata saramura doreste, potrivit sursei.
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
