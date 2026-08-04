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Șantaj de 600.000 de euro în București: un fost angajat și-ar fi amenințat șeful că îi împușcă fiul dacă nu primește banii

Euro

Euro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:01

Amenințări cu moartea pentru 600.000 de euro în Capitală! Un fost angajat și-a amenințat fostul șef că îi va ucide fiul dacă nu îi dă acești bani. Mascații au intervenit de urgență, iar în casa acestuia au găsit mai multe arme, notează Realitatea PLUS.

Totul a pornit după ce un administrator al unei firme din București a primit o scrisoare în care autorul îi cerea 600 de mii de euro în schimbul vieții fiului. Individul își amenința fostul șef că îi va împușca băiatul dacă banii nu vor fi plătiți. Sesizarea a ajuns imediat la poliție, iar anchetatorii au început cercetările pentru identificarea celui care a trimis mesajul, sub un nume de cod.

În timpul descinderilor, oamenii legii au găsit două arme deținute ilegal, dar și alte bunuri care ar putea avea legătură cu ancheta. Toate au fost ridicate pentru expertizare. Procurorii au stabilit, de asemenea, că, din conținutul scrisorii trimise fostului angajator, bărbatul l-a atenționat să ia în serios ceea ce îi cere și să nu formuleze denunțuri, pentru că imediat cum va fi pus în libertate va trece direct la fapte.

Suspectul a fost dus la audieri, unde a fost întrebat despre conținutul scrisorii și despre amenințările transmise. Procurorii îl cercetează pentru șantaj și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar investigațiile continuă pentru a stabili dacă a acționat singur și dacă au existat și alte persoane implicate.

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