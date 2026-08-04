Șantaj de 600.000 de euro în București: un fost angajat și-ar fi amenințat șeful că îi împușcă fiul dacă nu primește banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 08:01

Amenințări cu moartea pentru 600.000 de euro în Capitală! Un fost angajat și-a amenințat fostul șef că îi va ucide fiul dacă nu îi dă acești bani. Mascații au intervenit de urgență, iar în casa acestuia au găsit mai multe arme, notează Realitatea PLUS.

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