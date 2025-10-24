Sancțiunile impuse de SUA giganților petrolieri ruși Rosneft și Lukoil au declanșat o reacție rapidă pe piața internațională, care s-a resimțit imediat la pompele din România.

Petrom, liderul pieței locale, a operat vineri, 24 octombrie, prima scumpire a carburanților din această lună, după o serie de ieftiniri.

Cu cât s-au scumpit carburanții la benzinării

Benzina Standard s-a scumpit cu 4 bani/litru.

Motorina Standard s-a scumpit cu 4 bani/litru.

Această ajustare vine ca un răspuns direct la turbulențele de pe piața petrolieră globală.

Reacția pieței globale la sancțiuni

Decizia președintelui SUA de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin înghețarea activelor americane ale celor mai mari două companii rusești de combustibili fosili a avut efecte majore.

Prețul țițeiului Brent a urcat cu 5,7%, atingând 66,13 dolari pe baril, imediat după anunțul noilor restricții, conform The Guardian.

Creșterea prețului petrolului a impulsionat acțiunile companiilor energetice occidentale. Bursele ca Shell și BP au crescut cu aproximativ 3%, contribuind la atingerea unui nivel record al indicelui FTSE 100.

Indicele MOEX Rusia a scăzut cu până la 3,6%, iar indicele RTS (care urmărește acțiunile rusești în dolari) a înregistrat o scădere similară, ca urmare a sancțiunilor dure.

Înghețarea activelor Rosneft și Lukoil în SUA și interdicția companiilor americane de a face afaceri cu acestea au redus oferta și au generat o criză de încredere, forțând prețurile să crească și la benzinăriile din România.