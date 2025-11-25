Salarii înghețate și venituri erodate de inflație

Potrivit informațiilor din surse guvernamentale și materiale apărute în spațiul public, salariile militarilor și soldele personalului din MAI și MApN au rămas înghețate în 2025, iar acest lucru se va menține și pe parcursul anului 2026. În condițiile în care inflația prognozată se situează în jurul procentelor de 9–10%, puterea de cumpărare a angajaților din apărare se va diminua inevitabil.

În ultimele luni, nemulțumirile au crescut, pe fondul întârzierilor în plata unor drepturi financiare și a lipsei unor măsuri coerente care să aducă venituri la nivelul responsabilităților și riscurilor asumate de personalul militar.

Situația este complicată și de faptul că Ministerul Apărării a fost nevoit să realoce fonduri destinate inițial programelor de înzestrare către plata salariilor și pensiilor, pentru a acoperi cheltuielile până la finele anului.

Pensiile militare, blocate după Marea Recalculare

Nici pensionarii din sistem nu se află într-o situație mai bună. După procesul amplu de recalculare a pensiilor, veniturile acestora au rămas aproape neschimbate. Un proiect legislativ care urmărea majorarea pensiilor în funcție de evoluția soldelor a fost respins de Curtea Constituțională în primăvara anului 2025, iar autoritățile nu au prezentat până acum o alternativă.

Totodată, din ce în ce mai mulți pensionari reclamă că restanțele salariale aferente pensiilor nu sunt plătite, deși acestea sunt obligatorii conform legislației în vigoare.