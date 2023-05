Peste 300 de angajați din domeniul medical au protestat în fața Ministerului Sănătății. Au avut loc și discuții între membrii de sindicat și Marcel Ciolacu pentru a se ajunge la un numitor comun. Dacă problemele nu se vor rezolva, a fost deja programată o grevă de avertisment pe data de 8 iunie. Cel mai negru scenariu care se conturează însă este greva generală care ar putea fi declanșată pe 15 iunie.

"Nu cred ca sunt sanse sa renuntam in acest moment pentru ca vor fi decat promisiuni. Nu mai putem suporta, avem pentru asistentii medicali salariile inghetate la nivelul anului 2018, de atunci nu mai avem nicio marire de salariu, sporurile sunt raportate la acelasi an, 2018, voucherele de vacanta sunt in pericol de a nu mai putea fi acordate si multe altele, cu siguranta colegii mei vor dori greva generala. Noi nu ne dorim ca pacientii sa sufere, dar intr-adevar, daca vom declansa greva generala ea poate fi de o zi, doua sau chiar de mai multe zile", a declarat Viorel Hușanu, președintele Sanitas București.

În urma ședinței, sindicatul angajaților din sănătate a declarat că manifestațiile ar putea avea loc în funcție de discuțiile care vor fi după formarea noii coaliții de guvernare.

"Sunt destule probleme, e vorba de lucruri pe care unii le primesc in sistemul bugetar si noi nu, vorbim de vouchere, vorbim de indemnizatia de hrana a colegilor care e de 9 lei si 40 de bani la momentul asta, iar cei care primesc tichete le primesc de la 1 iulie de 40 de lei, analize de genul acesta am facut, minimale pe care le va analiza si domnul presedinte si vom vedea. Infirmiere, asistenti medicali, o parte din personal, ei sunt cei carora va trebui sa li se aduca la zi salariul conform legii 153. Deocamdata avem un calendar pe care l-am anuntat, nu stiu daca ne tinem sau nu de el, in functie de discutiile care urmeaza dupa formarea guvernului", a declarat Leonard Bărăscu, președintele Sanitas.