Experții au găsit o soluție pentru cei care au îngrijorări legate de faptul că agențiile guvernamentale și companiile le monitorizează locația. Brandul britanic Vollebak oferă un trening futurist fabricat din argint pur, care are capacitatea de a bloca undele radio, și dă asigurări că nimeni nu te poate urmări sau contacta.

Materialul din argint este eficient în blocarea radiațiilor electromagnetice, a detectării prin infraroșu și chiar a bacteriilor, oferindu-ți o protecție completă pentru întregul corp.

- @vollebak releases the shielding suit, a wearable outfit made of pure silver that blocks radio waves so no one can track the users https://t.co/iDuyPMPqfu pic.twitter.com/d4KfKNtxjx