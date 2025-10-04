Volodimir Zelenski a denunţat un „atac cu drone ruseşti” asupra gării din Şostka, în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X.

Preşedintele ucrainean menţionează 30 de răniţi. Şeful statului a publicat un videoclip pe reţelele sociale în care se vede un tren incendiat şi grav avariat. „Toate serviciile de urgenţă sunt deja la faţa locului şi au început să acorde ajutor victimelor”, a scris el pe X.

Potrivit preşedintelui ucrainean, care citează primele rapoarte întocmite la faţa locului, agenţi ai serviciului feroviar, precum şi pasageri erau prezenţi în momentul atacului. „Ruşii nu puteau ignora faptul că loveau civili. Şi aceasta este o teroare pe care lumea nu trebuie să o ignore. În fiecare zi, Rusia ucide oameni. Şi numai forţa îi poate opri”, a adăugat Zelenski.