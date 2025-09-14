Bărbatul cultivă acolo legume precum roșii, ardei sau gogoșari și se declară mulțumit de grădină.

Bărbatul a spus că acoperișul are un singur strat, adică nu este țiglă sub panourile solare și nici sub ghivecele în care cresc plantele.



Vecinii săi au rămas uimiți când au văzut construcția și s-au bucurat pentru că bărbatul și-a dus la bun final planul.



„Ati mai auzit la cineva pana acum?

Sincer nu, sunt chiar incantat, nu e un lucru rau”

„V-ati fi gandit vreodată că se vor face legumele pe acoperișul casei?

N-am crezut niciodata, el a mai avut o incercare la casa parintilor”, au spus vecinii



Gospodarul a declarat că ideea a avut-o de foarte mulți ani, însă abia acum a reușit să o pună în practică.



”Am avut aceasta idee acum 15 ani cand locuiam la o adresa putin mai sus de această locație si la adesa respectiva nu aveam spatiu mult si teren pe care sa plantam plante”, a povestit românul inventiv.

