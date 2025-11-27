Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum. Toate aceste firme au un singur numitor comun, conexiunile politice. Totuși, una dintre acestea iese în mod clar în evidență, și anume o firmă controlată de un fost parlamentar PNL, apropiat de fostul ministru al Energiei Virgil Popescu.

Aurora Trust SA deținea principala fabrică de pâine din Drobeta-Turnu Severin. Până să intre în faliment, în 2022, compania a fost controlată direct sau prin intermediul familiei de Iuliu Alin Udriște, vicepreședinte PNL Mehedinți. Această firmă se afla deja în insolvență în ianuarie 2018, când a semnat un contract de furnizare a energiei electrice cu Hidroelectrica deși teoretic nu putea.

Un an mai târziu, în 2019, înregistra deja o datorie de peste 400.000 de lei către compania cu capital majoritar de stat, care a emis un preaviz de deconectare. Firma controlată de Alin Udriște a contestat în instanță decizia de întrerupere a furnizării curentului, dar a pierdut. La acel moment, Udriște era președinte al Consiliului de Administrație și director general la Aurora Trust SA, dar și consilier județean PNL.

În acest fel, inspectorii Curții de Conturi au descoperit în anul 2022 că Hidroelectrica nu numai că nu a întrerupt furnizarea, dar a continuat să livreze energie electrică gratuit.

„Hidroelectrica SA a furnizat în continuare energie electrică, timp de 2 ani de zile, perioadă pentru care nu au fost emise facturi, nu a dispus măsuri pentru recuperarea debitelor restante și nici nu a calculat, evidențiat penalități de întârziere aferente” au transmis oficialii Curții de Conturi.

În momentul în care neregulile au fost descoperite de autorități, Hidroelectrica a emis 139 de facturi pe numele firmei controlate de PNL-istul Alin Udriște.

Pe perioada furnizării energiei electrice fără factură, Hidroelectrica era condusă de Bogdan Nicolae Badea, instalat în 2017 cu susținerea PNL. Mai mult decât atât, la momentul controlului Curții de Conturi, ministru al Energiei era Virgil Popescu, care conducea filiala liberală din Mehedinți, unde Alin Udriște era vicepreședinte.

Nu este prima dată când Alin Udriște are probleme cu legea. Acesta a mai fost acuzat de hărțuire sexuală de o angajată de la Apele Minerale. Mai mult decât atât, Alin Udriște a fost chiar condamnat în primă instanță, la 7 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins de șase ori la volan cu permisul suspendat.

Totuși Alin Udriște pare să fie deasupra legii, din moment ce dosarele deschise de procurori în cazul curentului dat fără facturi de Hidroelectrica au fost clasate. Mai mult decât atât, contactat de jurnaliștii de la Recorder, Alin Udriște dă toată vina pe compania de stat.

„Hidroelectrica a reclamat pe foarte multă lume și, din ce știu, acest dosar s-a clasat. Așa că responsabilitatea mea nu există, atât timp cât dosarul s-a clasat”, a transmis acesta.