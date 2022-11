An de an, sezonul rece riscă să îşi pună amprenta asupra tenului nostru dacă modul în care ne îngrijim pielea nu este corespunzător. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că indiferent de vârstă și de tipul de ten, acesta are nevoie de o atenție sporită, mai ales în timpul sezonului rece.