Românii plătesc cele mai mari facturi la energie electrică din Europa. România, nevoită să importe ca să treacă iarna

România nu dispune de depozite de energie, așadar trebuie să importe. Românii se confruntă cu cele mai mari facturi din Europa
În timp ce plătim cea mai scumpă energie electrică din Europa, țara noastră este nevoită să cumpere din nou energie pentru a trece iarna. Specialiștii estimează că necesarul ar putea depăși capacitatea de import.

Simulările arată că România va fi nevoită să importe energie electrică pentru a trece această iarnă, în condițiile în care deja suntem dependenți de importuri și plătim cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Conform specialiștilor, România nu dispune de depozite și spații de stocare a energiei, fiind nevoită să importe energie la orele de vârf, când este și mai scumpă.

Până în momentul în care executivul va veni cu un set de măsuri prin care să avem soluții pentru a reduce costurile și a produce mai mult, vom fi nevoiți să importăm și să plătim facturi mari.