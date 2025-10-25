„Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei.

În acest context, jandarmii au sancționat contravențional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârșirea în public de fapte și expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice”, precizează autoritățile în comunicat.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului oficial și după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, el afirmând că este obișnuit cu astfel de lucruri și că nu are probleme.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină, alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas și primarul municipiului Carei, Monica Giurgiu-Kovacs.

Premierul Bolojan, huiduit la Carei în timpul ceremoniei dedicate Zilei Armatei. Video