Românii ar putea plăti mai mult de astăzi la gaze. Facturile ar putea crește cu 26%
De astăzi unii români ar putea plăti mai mult la gaze, pentru că dispare plafonarea prețurilor. Un furnizor a anunțat deja tarife cu până la 26% mai mari decât cele actuale.
Prețul gazelor a fost complet liberalizat de astăzi pentru consumatorii non-casnici, adică pentru firme și micile fabrici, iar în acest caz facturile la gaze s-ar putea scumpi cu până la 60%, spun experții. Bineînțeles, aceste scumpiri ulterioare se vor reflecta și în prețurile alimentelor de la raft.
Pe de altă parte, în ceea ce îi privește pe consumatorii casnici, a fost introdus un nou mecanism, însă specialiștii spun că, dacă nu va fi modificată legislația în vigoare, care prevede eliminarea plafonului de 0,31 lei pe kW/h, noul preț final va fi cu aproape 26% mai mare decât plafonul actual.
Citește și:
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
