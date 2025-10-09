"În contextul avertizărilor hidrometeorologice emise în perioada 07.10.2025, ora 07:00 – 09.10.2025, ora 07:00 s-au înregistrat efecte în 110 localități din 22 județe (AG, BC, BV, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuințe, 1 operator economic, 5 instituții publice), 9 anexe gospodărești, 189 curți, 8 străzi, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 20 imobile și degajarea a 129 copaci și a 2 stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

La nivel național în perioada de referință au fost salvate 4 persoane surprinse de viituri (CT/3 și PH/1 - detalii la efecte semnificative).

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța. Circulația rutieră este închisă pe 1 drum național (DN 2A/CT), se desfășoară cu dificultate pe 1 drum județean (DJ 222 A/TL). De asemenea, pe 2 drumuri naționale (DN 1/IF și DN 6/CS) și 1 drum județean (DJ 223/CT) a fost temporar afectată și închisă pe 1 drum județean (DJ 224/CT) din cauza unui copac căzut pe carosabil, a rocilor desprinse de pe versanți, precum și din cauza acumulărilor de apă și aluviuni pe carosabil", au transmis joi reprezentanții IGSU.

Potrivit reprezentanților instituției, efecte semnificative au fost înregistrate în:

1. Municipiul București, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

2. Județul Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a se înregistra victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens de circulație.

3. Județul Constanța:

- în localitatea Țepeș Vodă, pe DJ 224, s-a produs o viitură în urma căreia 1 autovehicul în care se aflau 2 persoane a fost surprins și deplasat în afara părții carosabile. Cele 2 persoane au fost salvate de forțele de intervenție și nu au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, un alt autoturism în care se afla 1 persoană a fost surprins de viitură pe un drum tehnologic. Persoana a fost salvată și transportată la spital cu ușoară hipotermie.

- în 2 localități (Siliștea și Sinoe) au fost evacuate preventiv la rude 9 persoane. Acestea nu au necesitat îngrijiri medicale.

- Traficul pe DJ 224 între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman a fost blocat din cauza acumulării de apă, iar accesul în localitatea Siliștea s-a efectuat pe rute ocolitoare.

4. Județul Prahova, în localitatea Berceni, unde un autoturism în care se afla conducătorul auto a încercat traversarea prin albia râului Teleajen și a rămas blocat. Forțele de intervenție au salvat persoana surprinsă, iar în urma evaluării medicale, aceasta a refuzat

transportul la spital.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost înregistrate avarii în 17 localități din 4 județe (DB, PH, VS și VN), însumând un număr de aproximativ 13.100 de consumatori finali nealimentați.

În ceea ce privește situația actuală, menționăm că:

- în cele 2 localități (Siliștea și Sinoe), din județul Constanța rămân evacuate preventiv la rude 9 persoane.

- Circulația rutieră este închisă pe 1 drum național (DN 2A/CT) și se desfășoară cu dificultate pe 1 drum județean (DJ 222A/TL).

- Au fost reluate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

- Nu mai sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

"Forțele de intervenție sunt pregătite în orice moment să sprijine populația și să gestioneze prompt orice situații de urgență, inclusiv cele cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile", au mai transmis cei de la IGSU.

Autoritățle le recomandă oamenilor să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte recomandările autorităților și să se pregătească pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.