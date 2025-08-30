Gigantul german Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, a semnat cu România contractul pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în valoare de peste 500 de milioane de euro. Înțelegerea a fost semnată de țara noastră în Germania, în prezența secretarului general NATO, Mark Rutte.

Prin această investiţie, România îşi asigură materia primă necesară industriei de armament, dar şi un rol de jucător regional relevant în domeniu.

Construcția fabricii de pulberi pentru muniție va începe anul viitor, va dura trei ani și va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Video. Cine câștigă cu adevărat într-o confruntare dintre Rafale și F-35? Rezultatele i-au lăsat pe americani cu gura căscată



În schimb, germanii au decis ca în Bulgaria să investească în două fabrici de proiectile și de praf de pușcă. Liderul Boyko Borissov a anunțat că fabrica de praf de pușcă planificată pentru Bulgaria va fi „mare cât două fabrici germane”, ceea ce o va face cea mai mare din Europa. El a subliniat că praful de pușcă se numără printre cele mai critice și rare mărfuri în prezent.



Investițiile vin în contextul în care Donald Trump le-a cerut liderilor europeni să investească în echipamente militare și să nu se mai bazeze pe armata americană.

Câte miliarde a dat România pentru sprijinirea Ucrainei. Document oficial, sumele sunt uriașe!