În timpul unei confruntări aeriane la mică distanță, filmată și publicată de Forțele Aeriene și Spațiale Franceze pe 20 august, un pilot de Rafale a blocat ținta pe radar, un F-35 american, și, la doar 15 secunde după aceea, a primit comanda „take the shot” (lansează racheta), simulând o victorie clară. Filmul de doar 44 de secunde a devenit viral, fiind intens dezbătut în lumea militară.

🇫🇮 Pour la 1ère fois, l’exercice trilatéral #AtlanticTrident s’est tenu en #Finlande, nouveau membre de l’#Otan depuis 2023.

Objectif : renforcer l’interopérabilité entre les forces aériennes 🇺🇸🇬🇧🇫🇷 face aux défis de la haute intensité.

Pour en savoir + : https://t.co/CXeOZCp7Al pic.twitter.com/5eTq97AQ8v — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 20, 2025

Această simulare este mult mai mult decât o simplă demonstrație: scoate în evidență două abordări diferite privind războiul aerian modern. Rafale, un avion din generația 4.5, este proiectat pentru o manevrabilitate extraordinară, fiind capabil să execute manevre de până la 9G. Are o versatilitate ridicată, putând îndeplini misiuni variate, de la intercepție și atac, până la recunoaștere. Dotat cu sistemul electronic de luptă SPECTRA și cu rachete avansate MICA și METEOR, Rafale se poziționează ca un rival redutabil în luptele aeriene, scrie Defense Romania.

F-35 Lightning II: invizibilitatea și superioritatea informațională în centrul doctrinei militare

Pe de altă parte, F-35A Lightning II, reprezentant al celei de-a cincea generații de avioane, provoacă o schimbare de paradigmă. Principalul său atu este capacitatea stealth (invizibilitatea pentru radar) și superioritatea informațională. Designul său exclusiv reduce semnificativ amprenta radar, iar armamentul este transportat în compartimente interne pentru a nu compromite această caracteristică.

Acest avion este construit pentru a detecta inamicul cu mult înainte ca avionul să fie detectat și pentru a-l anihila de la distanțe mari, într-o luptă de tip BVR (Beyond Visual Range). Totodată, F-35 funcționează ca un centru de comandă zburător, folosindu-se de senzorii săi ultra-performanți pentru a coordona întreaga operațiune aeriană și terestră.

Ce relevanță are acest duel pentru strategiile militare actuale?

Deși Rafale a câștigat simularea, experții militari subliniază că luptele aeriene la mică distanță, așa-numitele dogfight-uri, sunt tot mai rare în războaiele moderne. Conflicte recente, precum cel din Ucraina, demonstrează clar o tendință de evitare a întâlnirilor directe, avioanele preferând să atace de la distanțe mari și să se sprijine pe sistemele antiaeriene sofisticate.

Într-un scenariu real, un F-35 ar detecta un Rafale mult înainte ca acesta să se apropie în raza vizuală și ar putea lansa rachetele din timp. Cu toate acestea, exercițiul Atlantic Trident 25 a reamintit că pregătirea pentru lupta manevrieră rămâne necesară, deoarece câmpul de luptă poate fi imprevizibil.

Rafale, un avion francez cu reputație internațională în creștere

Această victorie reprezintă a doua performanță notabilă a Rafale-ului față de câte un avion american de ultimă generație. În 2009, un Rafale a „doboarât” simbolic un F-22 Raptor în cadrul unui exercițiu desfășurat în Emiratele Arabe Unite.

Publicarea video la două luni după încheierea exercițiului a servit și ca o campanie de promovare a aeronavei franceze, într-un context în care guvernul condus de președintele Emmanuel Macron promovează Rafale ca o alternativă europeană puternică în fața opțiunii F-35 de proveniență americană. Astfel, Franța întărește mesajul suveranității tehnologice și militare europene.

Chiar dacă F-35 continuă să fie unul dintre cele mai căutate avioane militare la nivel global, succesul în Finlanda reafirmă Rafale drept un competitor de top, capabil să concureze cu orice adversar printr-un echilibru între manevrabilitate, tehnologie și tactică.

