Între 45% și 48% dintre maghiari, bulgari și români au declarat că obișnuiesc să aplaude la finalul zborului. În schimb, doar 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi recurg la acest gest, potrivit BBJ.

Una dintre concluziile directe ale studiului este că pasagerii care zboară mai rar sunt mai predispuși să aplaude, comparativ cu cei obișnuiți cu călătoriile aeriene. Astfel, 70% dintre respondenții care zboară cel mult o dată pe an au spus că aplaudă, față de 59% dintre cei care zboară ocazional și aproximativ 40% dintre cei care călătoresc frecvent cu avionul.

Toți cei chestionați au indicat că aplauzele exprimă atât ușurarea, cât și recunoștința față de echipajul care i-a adus cu bine la sol. Interesant este că pasagerii din Europa de Est par mai entuziasmați de faptul că au aterizat în siguranță decât de profesionalismul piloților.

Psihologii susțin că aplauzele semnifică "ușurare colectivă care exprimă recunoștință și sentimentul de a recâștiga controlul după ce s-au aflat într-o situație în care altcineva îl deținea. Psihicul nostru iubește micile ritualuri, în special cele care oferă atât un sentiment de siguranță, cât și de comunitate – și, uneori, o rundă de aplauze este tocmai o astfel de mică micro-sărbătoare.”