Aplauze la aterizare: un gest tipic românesc? Ce spune un studiu despre obiceiurile pasagerilor din fostele țări comuniste

Obiceiul apaludatului este răspândit în întreaga lume
Obiceiul apaludatului este răspândit în întreaga lume

Aproximativ jumătate dintre pasagerii români aplaudă la aterizarea avionului, iar acest obicei pare să fie cel mai frecvent întâlnit în rândul pasagerilor din Europa Centrală și de Est, în special în cazul zborurilor de vacanță. Psihologii spun că acest gest nu este doar o reacție de moment, ci pot avea rădăcini adânci în comportamente colective formate în timp.

Între 45% și 48% dintre maghiari, bulgari și români au declarat că obișnuiesc să aplaude la finalul zborului. În schimb, doar 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi recurg la acest gest, potrivit BBJ.

Una dintre concluziile directe ale studiului este că pasagerii care zboară mai rar sunt mai predispuși să aplaude, comparativ cu cei obișnuiți cu călătoriile aeriene. Astfel, 70% dintre respondenții care zboară cel mult o dată pe an au spus că aplaudă, față de 59% dintre cei care zboară ocazional și aproximativ 40% dintre cei care călătoresc frecvent cu avionul.

Toți cei chestionați au indicat că aplauzele exprimă atât ușurarea, cât și recunoștința față de echipajul care i-a adus cu bine la sol. Interesant este că pasagerii din Europa de Est par mai entuziasmați de faptul că au aterizat în siguranță decât de profesionalismul piloților.

Psihologii susțin că aplauzele semnifică "ușurare colectivă care exprimă recunoștință și sentimentul de a recâștiga controlul după ce s-au aflat într-o situație în care altcineva îl deținea. Psihicul nostru iubește micile ritualuri, în special cele care oferă atât un sentiment de siguranță, cât și de comunitate – și, uneori, o rundă de aplauze este tocmai o astfel de mică micro-sărbătoare.”