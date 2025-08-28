"În ceea ce privește valoarea totală a sprijinului financiar acordat cetățenilor ucraineni din România, facem următoarele precizări:



Având în vedere solicitările autorităților din Ucraina, transmise prin Mecanismul European de Protecție Civilă și prin Centrul Euro-Atlantic de Coordonare și Răspuns la Dezastre, România a acordat asistență internațională, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în produse medicale, ambulanțe, alimente, combustibil, apă, elemente de cazarmament în valoare aproximativă de 16,5 milioane lei, echivalent a 3,3 milioane euro.



Totodată, prin intermediul HUB-ului logistic, România, prin operatori economici, fundații, ONG-uri și alte entități a oferit, de la declanșarea conflictului armat, bunuri în valoare de 25,4 milioane lei, echivalentul a 5,1 milioane euro.



Cheltuielile ocazionate de cazarea și hrana cetățenilor ucraineni sau apatrizilor aflați pe teritoriul țării noastre, decontate din bugetul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne conform O.U.G.nr.15/2022[1]___, în perioada februarie 2022 - iunie 2024, sunt în valoare de 1,7 miliarde de lei, adică 348 milioane de euro.



Menționăm faptul că, pentru acoperirea cheltuielilor destinate asistenței umanitare acordate cetățenilor străini sau apatrizilor proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, au fost semnate, în temeiul art.17.alin.(3^1)[2]___ din O.U.G.nr.113/2023[3]___, mai multe contracte de finanțare între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.



[1]___ privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.



[2]___ „Cheltuielile prevăzute la art.15^1 se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului Operațional Capital uman 2014-2020, pe baza listei prevăzute la art.16.alin(1) și (2), după aprobarea modificării programului operațional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operațional și încheierea contractului de finanțare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Afacerilor Interne,” se arată în documentul prezentat de Guvernul României.