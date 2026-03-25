Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a explicat miercuri că, deocamdată, singura decizie luată este participarea la discuții și analiza posibilităților, fără a fi stabilite acțiuni concrete.

Ce a spus ministrul Apărării

„România nu este sub nicio formă parte în conflictul de acolo. Mai multe ţări au decis să analizeze care este modul prin care pot contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pentru că întreruperea traficului influenţează economic tot ce se întâmplă în restul lumii”, a declarat Miruţă într-un interviu tv.

El a subliniat că România s-a numărat printre statele care au „ridicat mâna” și au spus că se vor implica atunci când va fi momentul, însă planurile concrete privind rolul fiecărei țări încă nu au fost stabilite. „Aceste ţări urmează să se întrunească, să analizeze care sunt nevoile și să vadă fiecare cum poate acoperi din aceste nevoi”, a completat ministrul.

Președintele Nicuşor Dan a anunțat anterior că România nu va sta deoparte și se va implica alături de alte state, însă modul exact în care se va manifesta această implicare urmează să fie definit ulterior.

Militari români în Ormuz? Doar teoretic deocamdată

Întrebat dacă există posibilitatea ca militari români să fie trimiși efectiv în Strâmtoarea Ormuz, ministrul a explicat că, pentru moment, nu există o decizie concretă. „Printre lucrurile pe care România le poate face, se numără și scafandri militari, dar dacă va fi nevoie de acești scafandri, nu este o decizie luată”, a precizat el.

Despre trimiterea de nave de deminare, ministrul a menționat că România deține astfel de nave, însă prioritatea rămâne asigurarea căilor navigabile în Marea Neagră. „Noi avem responsabilitate și în Marea Neagră, care rămâne totuși o prioritate pentru Forțele Navale Române” Cu toate acestea, în prezent, nu există nicio solicitare concretă pentru zona Ormuz, a explicat Miruță.

Ce poate oferi România „pe masă”

Radu Miruță a explicat că prezentarea capacităților românești în acest context este mai degrabă teoretică: ”Eu am pus pe masă care sunt atributele pe care Armata Română, teoretic, într-o anumită ipoteză, le-ar putea pune la masă, ca o contribuţie”. Acestea includ atât personal specializat, cum sunt scafandrii, cât și nave de deminare, dar toate aceste opțiuni rămân în stadiul de analiză și pregătire, fără decizii concrete.

Astfel, România își afirmă disponibilitatea și angajamentul față de eforturile internaționale pentru siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, dar detaliile și modalitățile de implicare vor fi stabilite doar după discuții cu partenerii internaționali și evaluarea situației din teren.

