Conform proiectului de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților, străinii care investesc cel puțin 400.000 de euro în economia românească vor putea obține un permis de ședere temporară pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de reînnoire.

Legătura cu inițiativa lansată de Donald Trump în Statele Unite

Modelul românesc pare inspirat de măsura lansată recent în Statele Unite de fostul președinte Donald Trump, care a introdus o viză permanentă denumită „gold card”. Noua viză americană, vândută cu 5 milioane de dolari, oferă acces direct la rezidență permanentă, iar potrivit publicației Profit, o listă de așteptare a fost deja deschisă pentru cei interesați. În contrast, proiectul din România vizează deocamdată doar rezidența temporară, însă oferă posibilitatea de a solicita cetățenia română după cei cinci ani de ședere.

Cum funcționează schema de investiții pentru Golden Visa

Programul propus de autoritățile române include mai multe forme de investiții eligibile. Printre acestea se numără achiziția de titluri de stat românești în valoare minimă de 400.000 de euro, cu o scadență de cel puțin cinci ani, cumpărarea de proprietăți imobiliare de aceeași valoare, menținute pentru o perioadă similară, sau investițiile în fonduri de investiții autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. De asemenea, sunt acceptate achizițiile de acțiuni la companii românești listate la bursă, cu o valoare minimă de 400.000 de euro. Solicitanții trebuie să dovedească proveniența legală a fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni internaționale și să nu fie considerați o amenințare la adresa securității naționale.

Modele europene care au inspirat inițiativa românească

Programe similare funcționează deja în mai multe state europene. Grecia a fost printre primele țări care au introdus schema Golden Visa, încă din 2013. Până în 2024, statul elen a acordat peste 9.000 de permise investitorilor principali, atrăgând mai mult de 2,6 miliarde de euro în capital străin. Inițial, pragul minim pentru investiții era de 250.000 de euro, însă autoritățile l-au majorat ulterior la sume cuprinse între 400.000 și 800.000 de euro în marile orașe, pentru a limita creșterea prețurilor la locuințe. Permisul elen este valabil cinci ani și se poate reînnoi atâta timp cât investitorul păstrează proprietatea, fără obligația de a locui permanent în Grecia, fapt care îl face atractiv pentru investitorii globali.

Cazul Portugaliei: un succes urmat de reforme drastice

Programul portughez, lansat în 2012, a adus peste 7,3 miliarde de euro investiții, dar peste 90% din sumă a mers către achiziții imobiliare. Acest dezechilibru a contribuit la creșterea accentuată a prețurilor și la apariția unei crize a locuințelor. Ca urmare, în 2024 guvernul portughez a eliminat din program achizițiile de imobile și depozitele bancare, păstrând doar investițiile în fonduri și donații. Reforma reflectă presiunea Uniunii Europene de a orienta capitalul către domenii productive și de a evita specula imobiliară.

Spania închide programul după un deceniu

Spania a introdus viza pentru investitori în 2013, stabilind un prag minim de 500.000 de euro pentru achizițiile imobiliare. Până în 2022, autoritățile spaniole au emis aproximativ 5.000 de permise, dintre care peste 94% au fost obținute prin investiții în piața imobiliară. În 2024-2025, guvernul spaniol a decis închiderea programului, pe fondul creșterii costurilor locuințelor și al presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Decizia Spaniei a devenit un exemplu pentru alte state privind ajustarea programelor de atragere a investitorilor atunci când efectele sociale devin negative.

Ungaria și Bulgaria mizează pe reconfigurare

Ungaria a derulat între 2013 și 2017 un program bazat pe obligațiuni guvernamentale, iar în 2024 a lansat o nouă variantă intitulată „Guest Investor Program”. Schema oferă o rezidență valabilă zece ani pentru investitori care alocă cel puțin 250.000 de euro într-un fond imobiliar sau 500.000 de euro pentru achiziția de proprietăți. Există și o opțiune de donație de un milion de euro către instituții publice, urmând să fie disponibilă ulterior. Investitorii nu sunt obligați să locuiască efectiv în Ungaria, dar trebuie să mențină investiția timp de cinci ani. În Bulgaria, programul de cetățenie contra investiții a fost abrogat în 2022, însă în 2024 autoritățile au introdus un nou program de rezidență permanentă, ce necesită o investiție minimă de 512.000 de euro într-un fond local. Investitorii pot aplica pentru cetățenie după cinci ani, iar verificările privind proveniența banilor și reputația solicitantului sunt realizate de Agenția Bulgară de Investiții.

Italia pariază pe investiții productive și donații

Italia a adoptat un model diferit, punând accent pe investițiile în economia reală și în proiecte filantropice. Programul „Investor Visa” oferă o viză de doi ani, reînnoibilă, pentru investiții în titluri de stat italiene în valoare de 2 milioane de euro, acțiuni la companii italiene de cel puțin 500.000 de euro, investiții în start-up-uri inovatoare de minimum 250.000 de euro sau donații caritabile de un milion de euro. Procedura este complet digitalizată și gestionată de un comitet interinstituțional, Italia devenind astfel una dintre puținele țări europene care și-au adaptat programul pentru a sprijini dezvoltarea economică și inovarea, nu specula imobiliară.

