Româncă - moartă pe o autostradă din Spania

Românca ce și-a găsit sfârșitul în accidentul din Spania se numea Ioana Baciu și avea 29 de ani. Aceasta conducea un TIR înmatriculat în România și se deplasa în coloană cu iubitul ei, care și el conducea un tir. Ioana devenise recent șoferiță de camion și se mutase la Ploiești ca să locuiască alături de iubitul ei. Cei doi făceau împreună transporturi internaționale și strângeau bani pentru a se căsători.

Accidentul s-a produs atunci când un alt șofer a tăiat calea camionului condus de partenerul Ioanei, care a frânat brusc. Din cauza încărcăturii, Ioana nu a reușit să oprească la timp și a intrat în camionul iubitului ei. Martorii au precizat că nu s-a observat nicio frânare din partea Ioanei.

Echipele de intervenție au ajuns rapid, însă din păcate, femeia a murit. Autostrada a rămas închisă mai multe ore pe sensul de mers și coloanele de mașini s-au atins pe mai mulți kilometri.