Robert Negoiță, declarații în EXCLUSIVITATE: "Nu mă interesează Primăria Capitalei. Mi s-a propus, și nu o dată"

"Infirm candidatura mea la Primarie Capitala. Va asigur ca nu m-a interesat, nu am discutat cu nimeni si nici nu am facut o analiza in ac sens. Daca mi-as fi dorit sa candidez, as fi facut macar o analiza. (...) E o decizie ferma", a spus Robert Negoita.

El a recunoscut insa ca i-a fost propus acest lucru, "si nu o data".

"Avem probleme esentiale in Sectorul 3, probleme de trafic. Mi-e drag sa vorbesc despre ele si nu despre zvonuri si despre barfe. Nu candidez pentru un mandat la Sectorul 3 pentru ca vreau sa fac rau cuiva. Nu sunt genul care sa faca jocuri", a asigurat edilul.