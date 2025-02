Într-un interviu cu jurnalistul Mario Nawfal, premierul Slovaciei critică ingerința autorităților române în procesul electoral și consideră că anularea alegerilor nu are ce căuta într-un stat de drept.

Robert Fico, împușcat de 5 ori într-o tentativă de asasinat motivată politic, dezvăluie cum UE, rețelele susținute de Soros și elitele NATO au zdrobit democrația în țara sa.

Povestea lui este una asemănătoare cu cea a lui Trump. A fost aproape ucis cu săptămâni înainte ca Trump să fie împușcat, a fost de asemenea etichetat „pro-rus” și a căutat să pună capăt războiului din Ucraina de luni de zile.

Este unul dintre cei doi lideri ai UE care l-au întâlnit pe Putin în timpul războiului din Ucraina.

Fico a trimis, de asemenea, o scrisoare lui Elon Musk la începutul acestei luni, cerându-i mai multe detalii despre finanțarea USAID în națiunea sa.

